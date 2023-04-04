https://ria.ru/20230404/shpionazh-1863038966.html

В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже

В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже - РИА Новости, 04.04.2023

В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже

В Свердловской области задержали семейную пару за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:19

2023-04-04T22:19

2023-04-04T23:38

происшествия

украина

свердловская область

фсб

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Свердловской области задержали семейную пару за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ."В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил в условиях проведения специальной военной операции", — рассказали агентству в ведомстве.По данным спецслужбы, задержанные проходят по делу о шпионаже на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Они признались на допросе, что передали Киеву чертежи за 100 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена" в форме шпионажа). Супружескую пару заключили под стражу.

https://ria.ru/20230403/arest-1862758004.html

украина

свердловская область

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происшествия, украина, свердловская область, фсб, россия