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В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже - РИА Новости, 04.04.2023
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22:19 04.04.2023 (обновлено: 23:38 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/shpionazh-1863038966.html
В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже
В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже - РИА Новости, 04.04.2023
В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже
В Свердловской области задержали семейную пару за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:19
2023-04-04T23:38
происшествия
украина
свердловская область
фсб
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Свердловской области задержали семейную пару за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ."В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил в условиях проведения специальной военной операции", — рассказали агентству в ведомстве.По данным спецслужбы, задержанные проходят по делу о шпионаже на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Они признались на допросе, что передали Киеву чертежи за 100 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена" в форме шпионажа). Супружескую пару заключили под стражу.
https://ria.ru/20230403/arest-1862758004.html
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происшествия, украина, свердловская область, фсб, россия
Происшествия, Украина, Свердловская область, ФСБ, Россия
В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже

В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже в пользу Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В Свердловской области задержали семейную пару за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ.
Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил в условиях проведения специальной военной операции", — рассказали агентству в ведомстве.
По данным спецслужбы, задержанные проходят по делу о шпионаже на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
Они признались на допросе, что передали Киеву чертежи за 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена" в форме шпионажа). Супружескую пару заключили под стражу.
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