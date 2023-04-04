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Весенний сев начался в Липецкой области - РИА Новости, 04.04.2023
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Липецкая область
 
15:03 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/sev-1862921086.html
Весенний сев начался в Липецкой области
Весенний сев начался в Липецкой области - РИА Новости, 04.04.2023
Весенний сев начался в Липецкой области
Воловский и Хлевенский районы Липецкой области приступили к севу яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:03
2023-04-04T15:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Воловский и Хлевенский районы Липецкой области приступили к севу яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, семенами зерновые хозяйства области обеспечены на 100%.Артамонов отметил, что ход весенних полевых работ, потребности хозяйств, а также оказание им необходимой поддержки находятся на постоянном контроле правительства региона."Этой весной у наших земледельцев не совсем стандартные задачи. Из-за дождливой осени, которая не позволила в полном объёме посеять озимые культуры, приходится корректировать структуру посевных площадей – будет больше яровых. Для этого в регионе есть всё необходимое – семена, удобрения, техника и высочайший профессионализм наших аграриев", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230330/les-1861822615.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Весенний сев начался в Липецкой области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВесенняя посевная
Весенняя посевная - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Весенняя посевная
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ЛИПЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Воловский и Хлевенский районы Липецкой области приступили к севу яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, семенами зерновые хозяйства области обеспечены на 100%.
Артамонов отметил, что ход весенних полевых работ, потребности хозяйств, а также оказание им необходимой поддержки находятся на постоянном контроле правительства региона.
"Этой весной у наших земледельцев не совсем стандартные задачи. Из-за дождливой осени, которая не позволила в полном объёме посеять озимые культуры, приходится корректировать структуру посевных площадей – будет больше яровых. Для этого в регионе есть всё необходимое – семена, удобрения, техника и высочайший профессионализм наших аграриев", - сказал Артамонов.
Сотрудники питомника в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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30 марта, 13:00
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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