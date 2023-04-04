https://ria.ru/20230404/sev-1862921086.html

Весенний сев начался в Липецкой области

Весенний сев начался в Липецкой области - РИА Новости, 04.04.2023

Весенний сев начался в Липецкой области

Воловский и Хлевенский районы Липецкой области приступили к севу яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:03

2023-04-04T15:03

2023-04-04T15:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Воловский и Хлевенский районы Липецкой области приступили к севу яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, семенами зерновые хозяйства области обеспечены на 100%.Артамонов отметил, что ход весенних полевых работ, потребности хозяйств, а также оказание им необходимой поддержки находятся на постоянном контроле правительства региона."Этой весной у наших земледельцев не совсем стандартные задачи. Из-за дождливой осени, которая не позволила в полном объёме посеять озимые культуры, приходится корректировать структуру посевных площадей – будет больше яровых. Для этого в регионе есть всё необходимое – семена, удобрения, техника и высочайший профессионализм наших аграриев", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230330/les-1861822615.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов