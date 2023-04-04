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Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики - РИА Новости, 04.04.2023
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15:40 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html
Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики
Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики - РИА Новости, 04.04.2023
Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики
Литва предлагает ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов, сообщают... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:40
2023-04-04T15:40
россия
венгрия
литва
гитанас науседа
петер сийярто
владимир путин
аэс "пакш"
евросоюз
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Литва предлагает ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов, сообщают западные СМИ. "Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", - говорится в политическом предложении, его цитирует агентство Рейтер. В документе предлагается дать два года, чтобы страны ЕС завершили выполнение контрактов или соглашений с "Росатомом". "Новое предложение Литвы включает исключения для венгерского АЭС "Пакш", два года для постепенного отказа от существующих контрактов ЕС с "Росатомом", - говорится в сообщении агентства. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс не удовлетворен содержанием десятого пакета антироссийских санкций ЕС и намерен добиваться включения российской госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие пакеты. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.
https://ria.ru/20230331/adaptatsiya-1862036650.html
https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861697153.html
https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html
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россия, венгрия, литва, гитанас науседа, петер сийярто, владимир путин, аэс "пакш", евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Венгрия, Литва, Гитанас Науседа, Петер Сийярто, Владимир Путин, АЭС "Пакш", Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики

Литва предложила Евросоюзу ввести санкции против России в области ядерной энергетики

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Литва предлагает ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов, сообщают западные СМИ.
"Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", - говорится в политическом предложении, его цитирует агентство Рейтер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад недооценил Россию, заявил Орбан
31 марта, 10:10
В документе предлагается дать два года, чтобы страны ЕС завершили выполнение контрактов или соглашений с "Росатомом".
"Новое предложение Литвы включает исключения для венгерского АЭС "Пакш", два года для постепенного отказа от существующих контрактов ЕС с "Росатомом", - говорится в сообщении агентства.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс не удовлетворен содержанием десятого пакета антироссийских санкций ЕС и намерен добиваться включения российской госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие пакеты.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Берн - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России
29 марта, 20:11
Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России
30 марта, 07:12
 
РоссияВенгрияЛитваГитанас НауседаПетер СийяртоВладимир ПутинАЭС "Пакш"ЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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