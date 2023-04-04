https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html

Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики

Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики - РИА Новости, 04.04.2023

Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики

Литва предлагает ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов, сообщают... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:40

2023-04-04T15:40

2023-04-04T15:40

россия

венгрия

литва

гитанас науседа

петер сийярто

владимир путин

аэс "пакш"

евросоюз

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Литва предлагает ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов, сообщают западные СМИ. "Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", - говорится в политическом предложении, его цитирует агентство Рейтер. В документе предлагается дать два года, чтобы страны ЕС завершили выполнение контрактов или соглашений с "Росатомом". "Новое предложение Литвы включает исключения для венгерского АЭС "Пакш", два года для постепенного отказа от существующих контрактов ЕС с "Росатомом", - говорится в сообщении агентства. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс не удовлетворен содержанием десятого пакета антироссийских санкций ЕС и намерен добиваться включения российской госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие пакеты. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.

https://ria.ru/20230331/adaptatsiya-1862036650.html

https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861697153.html

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html

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венгрия

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россия, венгрия, литва, гитанас науседа, петер сийярто, владимир путин, аэс "пакш", евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"