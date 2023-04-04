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Норвегия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 04.04.2023
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14:23 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862908397.html
Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 04.04.2023
Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия во вторник ввела новый пакет санкций против России, схожий с десятым пакетом санкций ЕС против РФ, который был введен 25 февраля, но с некоторыми... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:23
2023-04-04T14:23
россия
норвегия
украина
евросоюз
еврокомиссия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Норвегия во вторник ввела новый пакет санкций против России, схожий с десятым пакетом санкций ЕС против РФ, который был введен 25 февраля, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства. "Эти санкции зеркально отражают десятый пакет санкций ЕС, который был принят Евросоюзом 25 февраля 2023 года. Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми изменениями", - говорится в заявлении на сайте норвежского МИД. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, норвегия, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, в мире
Россия, Норвегия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Путин, В мире
Норвегия ввела новые санкции против России

МИД: Норвегия ввела новый пакет санкций против России

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Норвегия во вторник ввела новый пакет санкций против России, схожий с десятым пакетом санкций ЕС против РФ, который был введен 25 февраля, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства.
"Эти санкции зеркально отражают десятый пакет санкций ЕС, который был принят Евросоюзом 25 февраля 2023 года. Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми изменениями", - говорится в заявлении на сайте норвежского МИД.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32
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РоссияНорвегияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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