https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862908397.html
Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 04.04.2023
Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия во вторник ввела новый пакет санкций против России, схожий с десятым пакетом санкций ЕС против РФ, который был введен 25 февраля, но с некоторыми... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:23
2023-04-04T14:23
2023-04-04T14:23
россия
норвегия
украина
евросоюз
еврокомиссия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Норвегия во вторник ввела новый пакет санкций против России, схожий с десятым пакетом санкций ЕС против РФ, который был введен 25 февраля, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства. "Эти санкции зеркально отражают десятый пакет санкций ЕС, который был принят Евросоюзом 25 февраля 2023 года. Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми изменениями", - говорится в заявлении на сайте норвежского МИД. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
россия
норвегия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_937808938b76c180a1ff57b5d800ffda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, в мире
Россия, Норвегия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Путин, В мире
Норвегия ввела новые санкции против России
МИД: Норвегия ввела новый пакет санкций против России