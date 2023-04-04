https://ria.ru/20230404/samolet-1862880113.html
В Калужской области спутали одномоторный самолет с дроном-разведчиком
В Калужской области спутали одномоторный самолет с дроном-разведчиком - РИА Новости, 04.04.2023
В Калужской области спутали одномоторный самолет с дроном-разведчиком
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что объект, который приняли за "дрон-разведчик", на самом деле был одномоторным самолётом, совершавшим... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:05
2023-04-04T13:05
2023-04-04T13:05
калужская область
владислав шапша
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что объект, который приняли за "дрон-разведчик", на самом деле был одномоторным самолётом, совершавшим согласованный полёт. "В социальных сетях появилось видео, на котором якобы "дрон-разведчик" замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео легкий одномоторный поршневый самолёт, который в указанный день совершал согласованный полет над указанной территорией", - написал Шапша в своем телеграм-канале. В экстренных службах и силовых структурах региона информацию не комментируют.
https://ria.ru/20230401/dron-1862362967.html
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калужская область, владислав шапша, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Россия
В Калужской области спутали одномоторный самолет с дроном-разведчиком
Губернатор Шапша: одномоторный самолет в Калужской области приняли за дрон-разведчик