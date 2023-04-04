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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом - РИА Новости, 04.04.2023
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11:11 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/samolet-1862840460.html
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом - РИА Новости, 04.04.2023
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом
Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Волгоградской области легкомоторного самолёта "Бегас", сообщила пресс-служба Западного межрегионального... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:11
2023-04-04T11:11
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
среднеахтубинский район
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ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Волгоградской области легкомоторного самолёта "Бегас", сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В понедельник днём рядом с поселком Стандартный в Среднеахтубинском районе разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. По данным СК, 58-летний пилот также являлся владельцем судна. По информации ведомства, он взлетал с площадки, не предназначенной для этого. "Следователями Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта - ред.)", - говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что у пилота не было прав на управление самолётом.
https://ria.ru/20230404/voronezh-1862817089.html
волгоградская область
россия
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, среднеахтубинский район
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Среднеахтубинский район
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом

СК возбудил дело после крушения в Волгоградской области легкомоторного самолета "Бегас"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Волгоградской области легкомоторного самолёта "Бегас", сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В понедельник днём рядом с поселком Стандартный в Среднеахтубинском районе разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. По данным СК, 58-летний пилот также являлся владельцем судна. По информации ведомства, он взлетал с площадки, не предназначенной для этого.
"Следователями Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта - ред.)", - говорится в сообщении следственного управления.
Отмечается, что у пилота не было прав на управление самолётом.
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ПроисшествияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСреднеахтубинский район
 
 
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