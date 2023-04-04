https://ria.ru/20230404/samolet-1862840460.html

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом - РИА Новости, 04.04.2023

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом

Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Волгоградской области легкомоторного самолёта "Бегас", сообщила пресс-служба Западного межрегионального... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:11

2023-04-04T11:11

2023-04-04T11:11

происшествия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

среднеахтубинский район

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ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Волгоградской области легкомоторного самолёта "Бегас", сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В понедельник днём рядом с поселком Стандартный в Среднеахтубинском районе разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. По данным СК, 58-летний пилот также являлся владельцем судна. По информации ведомства, он взлетал с площадки, не предназначенной для этого. "Следователями Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта - ред.)", - говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что у пилота не было прав на управление самолётом.

https://ria.ru/20230404/voronezh-1862817089.html

волгоградская область

россия

среднеахтубинский район

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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, среднеахтубинский район