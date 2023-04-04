https://ria.ru/20230404/rossiya-1862982239.html
В МИД дали совет Западу
В МИД дали совет Западу - РИА Новости, 04.04.2023
В МИД дали совет Западу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире "России 24", что в свете размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии западные страны должны... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:25
2023-04-04T17:25
2023-04-04T17:31
безопасность
белоруссия
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире "России 24", что в свете размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии западные страны должны реально воспринимать происходящее и не провоцировать Москву. "То, что было заявлено президентом Российской Федерации о мероприятиях по подготовке к приему тактического ядерного оружия в Белоруссии - это естественный, закономерный ответ на нарастающие вызовы и риски для нашей безопасности, создаваемые западной коалицией во главе с США. Здесь не должно быть иллюзий - Россия располагает очень широким набором средств для того, чтобы в любой ситуации, при любом повороте гарантированно обеспечить собственную безопасность. Элемент ядерного сдерживания всегда присутствовал и сейчас, разумеется, присутствует в нашей системе мероприятий военного планирования и вообще в концепции сдерживания наших противников", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".Рябков отметил, что Москва не может относиться безучастно к заявлениям политиков в США и других странах НАТО о том, что России нужно нанести стратегическое поражение.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
https://ria.ru/20230404/granitsa-1862874183.html
https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Безопасность, Белоруссия, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире "России 24
", что в свете размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии западные страны должны реально воспринимать происходящее и не провоцировать Москву.
"То, что было заявлено президентом Российской Федерации о мероприятиях по подготовке к приему тактического ядерного оружия в Белоруссии - это естественный, закономерный ответ на нарастающие вызовы и риски для нашей безопасности, создаваемые западной коалицией во главе с США. Здесь не должно быть иллюзий - Россия располагает очень широким набором средств для того, чтобы в любой ситуации, при любом повороте гарантированно обеспечить собственную безопасность. Элемент ядерного сдерживания всегда присутствовал и сейчас, разумеется, присутствует в нашей системе мероприятий военного планирования и вообще в концепции сдерживания наших противников", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
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Рябков отметил, что Москва не может относиться безучастно к заявлениям политиков в США и других странах НАТО о том, что России нужно нанести стратегическое поражение.
«
"Что касается применения ядерного оружия, то все алгоритмы, которые действуют в этой сфере многократно излагались. Здесь нет недосказанности. И наши противники просто должны реально воспринимать то, что вокруг них происходит. Не идти на эскалацию, не провоцировать нас, потому что дело может кончиться такими поворотами, о которых сейчас, в принципе, говорить можно пока только гипотетически", - сказал Рябков, высказываясь по теме размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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