https://ria.ru/20230404/rossiya-1862982239.html

В МИД дали совет Западу

В МИД дали совет Западу - РИА Новости, 04.04.2023

В МИД дали совет Западу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире "России 24", что в свете размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии западные страны должны... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:25

2023-04-04T17:25

2023-04-04T17:31

безопасность

белоруссия

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире "России 24", что в свете размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии западные страны должны реально воспринимать происходящее и не провоцировать Москву. "То, что было заявлено президентом Российской Федерации о мероприятиях по подготовке к приему тактического ядерного оружия в Белоруссии - это естественный, закономерный ответ на нарастающие вызовы и риски для нашей безопасности, создаваемые западной коалицией во главе с США. Здесь не должно быть иллюзий - Россия располагает очень широким набором средств для того, чтобы в любой ситуации, при любом повороте гарантированно обеспечить собственную безопасность. Элемент ядерного сдерживания всегда присутствовал и сейчас, разумеется, присутствует в нашей системе мероприятий военного планирования и вообще в концепции сдерживания наших противников", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".Рябков отметил, что Москва не может относиться безучастно к заявлениям политиков в США и других странах НАТО о том, что России нужно нанести стратегическое поражение.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.

https://ria.ru/20230404/granitsa-1862874183.html

https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)