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В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН - РИА Новости, 04.04.2023
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13:33 04.04.2023 (обновлено: 23:18 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/rossiya-1862893145.html
В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН
В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН - РИА Новости, 04.04.2023
В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето в этой организации. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:33
2023-04-04T23:18
в мире
россия
украина
оон
михаил подоляк
совет безопасности оон
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето в этой организации. "Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, СБ ООН такую рекомендацию никогда не вынесет. После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
https://ria.ru/20230403/mesto-1862771104.html
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в мире, россия, украина, оон, михаил подоляк, совет безопасности оон
В мире, Россия, Украина, ООН, Михаил Подоляк, Совет Безопасности ООН
В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН

Подоляк заявил, что Россия не может председательствовать в Совбезе ООН и иметь права вето

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето в этой организации.
"Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, СБ ООН такую рекомендацию никогда не вынесет.
После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН
3 апреля, 21:49
 
В миреРоссияУкраинаООНМихаил ПодолякСовет Безопасности ООН
 
 
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