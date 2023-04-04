В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН
Подоляк заявил, что Россия не может председательствовать в Совбезе ООН и иметь права вето
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето в этой организации.
"Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, СБ ООН такую рекомендацию никогда не вынесет.
После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.