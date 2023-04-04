https://ria.ru/20230404/rossiya-1862893145.html

В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН

В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН - РИА Новости, 04.04.2023

В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь права вето в ООН

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето в этой организации. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:33

2023-04-04T13:33

2023-04-04T23:18

в мире

россия

украина

оон

михаил подоляк

совет безопасности оон

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето в этой организации. "Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, СБ ООН такую рекомендацию никогда не вынесет. После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.

https://ria.ru/20230403/mesto-1862771104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, михаил подоляк, совет безопасности оон