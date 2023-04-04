Экономика устояла, несмотря на резкий разрыв связей с Западом, заявил Путин

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"Вы знаете, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного, из "дружественных" стран производства. Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования", - сказал Путин.