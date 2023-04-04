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Экономика устояла, несмотря на резкий разрыв связей с Западом, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023
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13:23 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/rossiya-1862888043.html
Экономика устояла, несмотря на резкий разрыв связей с Западом, заявил Путин
Экономика устояла, несмотря на резкий разрыв связей с Западом, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023
Экономика устояла, несмотря на резкий разрыв связей с Западом, заявил Путин
Западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:23
2023-04-04T13:23
экономика
россия
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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Экономика, Россия, Владимир Путин, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Экономика устояла, несмотря на резкий разрыв связей с Западом, заявил Путин

Путин: западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но экономика устояла

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
«
"Вы знаете, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного, из "дружественных" стран производства. Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования", - сказал Путин.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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