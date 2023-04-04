https://ria.ru/20230404/rebenok-1862980612.html
В Саратове завели дело из-за смерти маленькой девочки после операции
В Саратове завели дело из-за смерти маленькой девочки после операции - РИА Новости, 04.04.2023
В Саратове завели дело из-за смерти маленькой девочки после операции
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело после гибели пятилетней пациентки, состояние которой ухудшилось после проведенной операции, сообщается в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:17
2023-04-04T17:17
2023-04-04T21:45
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело после гибели пятилетней пациентки, состояние которой ухудшилось после проведенной операции, сообщается в Telegram-канале областного управления СК РФ. По данным следствия, в марте этого года из больницы города Энгельса пятилетняя девочка была доставлена в больницу в Саратове в связи с ухудшением самочувствия в результате проведенного оперативного вмешательства в первом из медучреждений, а спустя некоторое время пациентка скончалась. "По факту смерти пятилетней девочки в медицинском учреждении города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 3 лет лишения свободы.Прокуратура области в телеграм-канале отметила, что ход и результаты расследования дела ведомство взяло на контроль.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в Энгельсе в городской больнице девочке под местной анестезией проводили операцию по удалению аденоидов, а в больницу Саратова пациентку доставили уже в критическом состоянии.
https://ria.ru/20230404/mladenets-1862967541.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове завели дело из-за смерти маленькой девочки после операции
СК в Саратове завел дело из-за смерти пятилетней девочки после операции в больнице
САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости.
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело после гибели пятилетней пациентки, состояние которой ухудшилось после проведенной операции, сообщается в Telegram-канале
областного управления СК РФ.
По данным следствия, в марте этого года из больницы города Энгельса пятилетняя девочка была доставлена в больницу в Саратове в связи с ухудшением самочувствия в результате проведенного оперативного вмешательства в первом из медучреждений, а спустя некоторое время пациентка скончалась.
"По факту смерти пятилетней девочки в медицинском учреждении города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 3 лет лишения свободы.
Прокуратура области в телеграм-канале отметила, что ход и результаты расследования дела ведомство взяло на контроль.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в Энгельсе в городской больнице девочке под местной анестезией проводили операцию по удалению аденоидов, а в больницу Саратова пациентку доставили уже в критическом состоянии.
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