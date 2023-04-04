https://ria.ru/20230404/razresheniya-1862816262.html

Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах

Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах - РИА Новости, 04.04.2023

Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах

Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами в Москве, Белгородской и Московской областях, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:58

2023-04-04T09:58

2023-04-04T10:08

общество

москва

московская область (подмосковье)

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами в Москве, Белгородской и Московской областях, сообщается в телеграм-канале ведомства. С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований - препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности. "По состоянию на 4 апреля 2023 года Росздравнадзор выдал разрешение на дистанционную торговлю рецептурными препаратами ООО "Еаптека" для работы в Белгородской области и в Москве, а также ГБУ МО "Мособлмедсервис" - для участия в эксперименте на территории Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230325/ozempik-1860596307.html

москва

московская область (подмосковье)

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, московская область (подмосковье), белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)