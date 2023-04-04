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Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах - РИА Новости, 04.04.2023
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09:58 04.04.2023 (обновлено: 10:08 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/razresheniya-1862816262.html
Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах
Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах - РИА Новости, 04.04.2023
Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах
Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами в Москве, Белгородской и Московской областях, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:58
2023-04-04T10:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами в Москве, Белгородской и Московской областях, сообщается в телеграм-канале ведомства. С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований - препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности. "По состоянию на 4 апреля 2023 года Росздравнадзор выдал разрешение на дистанционную торговлю рецептурными препаратами ООО "Еаптека" для работы в Белгородской области и в Москве, а также ГБУ МО "Мособлмедсервис" - для участия в эксперименте на территории Московской области", - говорится в сообщении.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор разрешил торговать препаратами онлайн в трех регионах

Росздравнадзор выдал разрешения на торговлю рецептурными препаратами в трех регионах

© iStock.com / vitapixПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / vitapix
Прием лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами в Москве, Белгородской и Московской областях, сообщается в телеграм-канале ведомства.
С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований - препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности.
"По состоянию на 4 апреля 2023 года Росздравнадзор выдал разрешение на дистанционную торговлю рецептурными препаратами ООО "Еаптека" для работы в Белгородской области и в Москве, а также ГБУ МО "Мособлмедсервис" - для участия в эксперименте на территории Московской области", - говорится в сообщении.
Препарат - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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25 марта, 14:45
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Белгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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