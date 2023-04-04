https://ria.ru/20230404/rakhmaninov-1862834437.html
Любимова: трансляцию концерта Рахманинова посмотрели 1,2 млн человек
Любимова: трансляцию концерта Рахманинова посмотрели 1,2 млн человек - РИА Новости, 04.04.2023
Любимова: трансляцию концерта Рахманинова посмотрели 1,2 млн человек
Трансляцию концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева в Московской филармонии, где исполнялись... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:59
2023-04-04T10:59
2023-04-04T10:59
ольга любимова
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Трансляцию концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева в Московской филармонии, где исполнялись произведения Сергея Рахманинова, посмотрели 1,2 миллиона человек из разных стран мира, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Старт мы начали в Московской филармонии, и маэстро Валерий Абисалович вместе с нашим молодым лауреатом первого международного конкурса Сергея Васильевича Рахманинова, с пианистом Иваном Бессоновым исполнили и "Второй концерт", и "Симфонические танцы". Также я упомяну, конечно, что одну эту трансляцию посмотрели 1,2 миллиона человек", - сказала Любимова на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в честь празднования 150-летия со дня рождения Рахманинова. Глава ведомства уточнила, что к трансляции присоединились жители не только России, но и Западной и Восточной Европы, Китая, Японии, США, Южной Америки, Таиланда, Казахстана. "Простой такой хэштег #Рахманинов150 объединил семь миллионов человек. Это и музеи, и библиотеки, и театры, и филармонии, и дома культуры, и какие-то даже онлайн-ресурсы, и, что особенно приятно, такая молодая блогерская среда", - отметила Любимова. Композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года. Работал дирижером в Большом театре, в Европе и Америке. Среди его наиболее знаменитых сочинений - "Полишинель", "Симфония №1", "Симфония №2", "Фортепианный концерт №3", "Рапсодия на темы Паганини".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ольга любимова, общество
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Трансляцию концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева в Московской филармонии, где исполнялись произведения Сергея Рахманинова, посмотрели 1,2 миллиона человек из разных стран мира, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Старт мы начали в Московской филармонии, и маэстро Валерий Абисалович вместе с нашим молодым лауреатом первого международного конкурса Сергея Васильевича Рахманинова, с пианистом Иваном Бессоновым исполнили и "Второй концерт", и "Симфонические танцы". Также я упомяну, конечно, что одну эту трансляцию посмотрели 1,2 миллиона человек", - сказала Любимова на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в честь празднования 150-летия со дня рождения Рахманинова.
Глава ведомства уточнила, что к трансляции присоединились жители не только России, но и Западной и Восточной Европы, Китая, Японии, США, Южной Америки, Таиланда, Казахстана.
"Простой такой хэштег #Рахманинов150 объединил семь миллионов человек. Это и музеи, и библиотеки, и театры, и филармонии, и дома культуры, и какие-то даже онлайн-ресурсы, и, что особенно приятно, такая молодая блогерская среда", - отметила Любимова.
Композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года. Работал дирижером в Большом театре, в Европе и Америке. Среди его наиболее знаменитых сочинений - "Полишинель", "Симфония №1", "Симфония №2", "Фортепианный концерт №3", "Рапсодия на темы Паганини".