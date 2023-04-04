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Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона - РИА Новости, 04.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда HIMARS и три украинских беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:47
2023-04-04T15:47
2023-04-04T15:47
специальная военная операция на украине
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красногоровка
каховка
безопасность
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда HIMARS и три украинских беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.
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в мире, россия, красногоровка, каховка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Красногоровка, Каховка, Безопасность
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили три снаряда HIMARS и три дрона