https://ria.ru/20230404/promyshlennost-1862925687.html

Губернатор Подмосковья: ситуация в промышленности региона стабильная

Губернатор Подмосковья: ситуация в промышленности региона стабильная - РИА Новости, 04.04.2023

Губернатор Подмосковья: ситуация в промышленности региона стабильная

Ситуация в промышленности в Московской области стабильная, большинство из 200 иностранных компаний в регионе работают стабильно, ушли всего "пара-тройка"... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:13

2023-04-04T15:13

2023-04-04T15:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация в промышленности в Московской области стабильная, большинство из 200 иностранных компаний в регионе работают стабильно, ушли всего "пара-тройка" компаний, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "У нас стабильная ситуация в промышленности. Вот те фобии, которые были в прошлом году… Благодаря нашему бизнесу, промышленникам <…> (удалось преодолеть – ред.) - сегодня большинство иностранных компаний, а их около 200, <...> работает стабильно, пара-тройка ушли, но отряд не заметил потери бойца. Будем вместе с правительством Российской Федерации искать им достойную замену", - сказал Воробьев на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что "бойцами" нельзя называть тех, кто ушел - "они не боролись за свои интересы". Воробьев пообещал поправиться в терминологии: "Есть, извините".

https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862646547.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев