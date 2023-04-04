https://ria.ru/20230404/promyshlennost-1862925687.html
Губернатор Подмосковья: ситуация в промышленности региона стабильная
Губернатор Подмосковья: ситуация в промышленности региона стабильная - РИА Новости, 04.04.2023
Губернатор Подмосковья: ситуация в промышленности региона стабильная
Ситуация в промышленности в Московской области стабильная, большинство из 200 иностранных компаний в регионе работают стабильно, ушли всего "пара-тройка"... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:13
2023-04-04T15:13
2023-04-04T15:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация в промышленности в Московской области стабильная, большинство из 200 иностранных компаний в регионе работают стабильно, ушли всего "пара-тройка" компаний, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "У нас стабильная ситуация в промышленности. Вот те фобии, которые были в прошлом году… Благодаря нашему бизнесу, промышленникам <…> (удалось преодолеть – ред.) - сегодня большинство иностранных компаний, а их около 200, <...> работает стабильно, пара-тройка ушли, но отряд не заметил потери бойца. Будем вместе с правительством Российской Федерации искать им достойную замену", - сказал Воробьев на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что "бойцами" нельзя называть тех, кто ушел - "они не боролись за свои интересы". Воробьев пообещал поправиться в терминологии: "Есть, извините".
https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862646547.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация в промышленности в Московской области стабильная, большинство из 200 иностранных компаний в регионе работают стабильно, ушли всего "пара-тройка" компаний, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"У нас стабильная ситуация в промышленности. Вот те фобии, которые были в прошлом году… Благодаря нашему бизнесу, промышленникам <…> (удалось преодолеть – ред.) - сегодня большинство иностранных компаний, а их около 200, <...> работает стабильно, пара-тройка ушли, но отряд не заметил потери бойца. Будем вместе с правительством Российской Федерации искать им достойную замену", - сказал Воробьев на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
Президент России Владимир Путин
в свою очередь заметил, что "бойцами" нельзя называть тех, кто ушел - "они не боролись за свои интересы". Воробьев пообещал поправиться в терминологии: "Есть, извините".
Воробьев: Подмосковье делает все, чтобы бизнес развивал производство