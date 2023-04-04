https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html

Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках

Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках - РИА Новости, 04.04.2023

Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках

Цифровизация баз данных призывников позволила уменьшить бюрократизм и волокиту, отказаться от ненужных процедур, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:50

2023-04-04T12:50

2023-04-04T12:50

безопасность

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Цифровизация баз данных призывников позволила уменьшить бюрократизм и волокиту, отказаться от ненужных процедур, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что сведения о новобранцах направляются в воинские части в электронной форме, благодаря чему они оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия. Шойгу напомнил, что призыв в стране обеспечивают более 2,7 тысячи призывных комиссий. В соответствии с указом президента РФ в войска будет направлено 147 тысяч человек.

https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)