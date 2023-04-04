https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html
Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках - РИА Новости, 04.04.2023
Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
Цифровизация баз данных призывников позволила уменьшить бюрократизм и волокиту, отказаться от ненужных процедур, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:50
2023-04-04T12:50
2023-04-04T12:50
безопасность
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Цифровизация баз данных призывников позволила уменьшить бюрократизм и волокиту, отказаться от ненужных процедур, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что сведения о новобранцах направляются в воинские части в электронной форме, благодаря чему они оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия. Шойгу напомнил, что призыв в стране обеспечивают более 2,7 тысячи призывных комиссий. В соответствии с указом президента РФ в войска будет направлено 147 тысяч человек.
https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
Министр обороны Шойгу: цифровизация данных о призывниках снизила бюрократизм
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Цифровизация баз данных призывников позволила уменьшить бюрократизм и волокиту, отказаться от ненужных процедур, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу. Также удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур", - сказал он в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
Министр отметил, что сведения о новобранцах направляются в воинские части в электронной форме, благодаря чему они оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия.
Шойгу напомнил, что призыв в стране обеспечивают более 2,7 тысячи призывных комиссий. В соответствии с указом президента РФ в войска будет направлено 147 тысяч человек.
Призыв на военную службу в России