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Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах - РИА Новости, 04.04.2023
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15:26 04.04.2023 (обновлено: 15:28 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/pravoporyadok-1862933316.html
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах - РИА Новости, 04.04.2023
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах
Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, будут рассмотрены вопросы обеспечения законности и правопорядка в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:26
2023-04-04T15:28
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
владимир колокольцев
безопасность
россия
владимир путин
запорожская область
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, будут рассмотрены вопросы обеспечения законности и правопорядка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности Российской Федерации. Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20230320/mvd-1859117396.html
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херсонская область
луганская народная республика
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, владимир колокольцев, безопасность, россия, владимир путин, запорожская область
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Владимир Колокольцев, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Запорожская область
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах

Глава МВД Колокольцев доложит Путину на Совбезе 5 апреля о правопорядке в новых регионах

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, будут рассмотрены вопросы обеспечения законности и правопорядка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности Российской Федерации. Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах
20 марта, 13:58
 
Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир КолокольцевБезопасностьРоссияВладимир ПутинЗапорожская область
 
 
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