https://ria.ru/20230404/pravoporyadok-1862933316.html

Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах

Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах - РИА Новости, 04.04.2023

Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах

Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, будут рассмотрены вопросы обеспечения законности и правопорядка в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:26

2023-04-04T15:26

2023-04-04T15:28

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

владимир колокольцев

безопасность

россия

владимир путин

запорожская область

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, будут рассмотрены вопросы обеспечения законности и правопорядка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности Российской Федерации. Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20230320/mvd-1859117396.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, владимир колокольцев, безопасность, россия, владимир путин, запорожская область