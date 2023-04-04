https://ria.ru/20230404/pravoporyadok-1862933316.html
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах - РИА Новости, 04.04.2023
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах
Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, будут рассмотрены вопросы обеспечения законности и правопорядка в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:26
2023-04-04T15:26
2023-04-04T15:28
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
владимир колокольцев
безопасность
россия
владимир путин
запорожская область
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, будут рассмотрены вопросы обеспечения законности и правопорядка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности Российской Федерации. Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20230320/mvd-1859117396.html
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, владимир колокольцев, безопасность, россия, владимир путин, запорожская область
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Владимир Колокольцев, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Запорожская область
Путин 5 апреля обсудит на Совбезе вопросы правопорядка в новых регионах
Глава МВД Колокольцев доложит Путину на Совбезе 5 апреля о правопорядке в новых регионах