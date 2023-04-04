https://ria.ru/20230404/pozhary-1863005320.html

Петр Бирюков: Москва подготовлена к пожароопасному сезону

Петр Бирюков: Москва подготовлена к пожароопасному сезону - РИА Новости, 04.04.2023

Петр Бирюков: Москва подготовлена к пожароопасному сезону

Москва провела мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону, в том числе была создана сводная группировка и закуплена техника, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:45

2023-04-04T18:45

2023-04-04T18:45

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москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва провела мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону, в том числе была создана сводная группировка и закуплена техника, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков по итогам совместного заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Москвы и Московской области. "Сегодня состоялось совместное заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям города Москвы и Московской области, были приглашены и руководители ряда регионов первого пояса вокруг Москвы Центрального федерального округа, были приглашены руководители различных федеральных структур, где обсуждалась тема взаимодействия во время ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, которые могут быть... Мы сегодня поставили задачу перед собой, перед всеми коллегами с тем, чтобы в первую очередь обеспечить взаимодействие исходя их тех недочётов, которые были", - рассказал Бирюков. Он отметил, что мэр города Сергей Собянин принял оперативное решение по тому, чтобы оказать регионам помощь. В ходе заседания Бирюков озвучил, что в сводную группировку входит порядка 6 тысяч человек, более 500 единиц техники. Он отметил, что были закуплены уникальные образцы техники сразу после крупных лесных пожаров 2022 года. А неделю назад были проведены учения. "Я не призываю сегодня коллег из других регионов сделать то же самое, но ряд вопросов надо сделать - надо создать подобные группировки. Не могут Москва и Московская область подняться и пойти каждый мелкий очаг тушить", - подчеркнул он. При этом заммэра добавил, что пожары летом 2022 года показали, что только благодаря совместным усилиям можно чего-то достичь. В свою очередь, заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев отметил, что в Подмосковье в этом году ожидается большое количество отдыхающих, традиционно люди будут отдыхать у воды, в лесных массивах, в дачных товариществах. "Мы достаточно большое количество подготовительных мероприятий провели, связанных и с подготовкой нашей техники, и личного состава, превентивных мероприятий, связанных с обводнением торфяников, проверили готовность систем раннего выявления пожара", - отметил Каратаев.

https://ria.ru/20230328/pavodok-1861373098.html

https://ria.ru/20230112/obuchenie-1847134509.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, сергей собянин, комплекс городского хозяйства москвы