Рейтинг@Mail.ru
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/pozhary-1862793531.html
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз - РИА Новости, 04.04.2023
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз
Площадь природных пожаров в Приморье за последние сутки сократилась почти в 13 раз – до 349,7 гектара, все возгорания потушены. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:49
2023-04-04T03:49
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Площадь природных пожаров в Приморье за последние сутки сократилась почти в 13 раз – до 349,7 гектара, все возгорания потушены. По данным на утро вторника, природные пожары за сутки прошли площадь свыше 4,5 тысячи гектаров. Почти все они были потушены. "За прошлые сутки зарегистрировано 24 пожара общей площадью 349,7 гектара, ликвидировано 24 пожара", - сказал РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. По его словам, половина из этих возгораний произошла на землях лесного фонда, один пожар – на землях министерства обороны РФ, 11 пожаров – на землях иных категорий. В министерстве отметили, что с начала года зарегистрировано 76 лесных пожаров на общей площади 1 493,92 гектара, в том числе на земля лесного фона и землях Минобороны, а также 114 возгораний общей площадью 8 893,9 гектара на землях иных категорий. На особо охраняемых природных территориях пожаров не было. В Приморье в последнюю неделю складывается сложная пожароопасная обстановка, отмечаются многочисленные палы травы. Особый противопожарный режим введен в 33 муниципалитетах региона.
https://ria.ru/20230329/pozhar-1861414443.html
https://ria.ru/20230401/pozhar-1862401801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8b3692960432947b065cfcaca7ee0d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз

Площадь пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз, все возгорания потушены

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Площадь природных пожаров в Приморье за последние сутки сократилась почти в 13 раз – до 349,7 гектара, все возгорания потушены.
По данным на утро вторника, природные пожары за сутки прошли площадь свыше 4,5 тысячи гектаров. Почти все они были потушены.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Четырем регионам России грозит высокая опасность пожаров
29 марта, 02:52
"За прошлые сутки зарегистрировано 24 пожара общей площадью 349,7 гектара, ликвидировано 24 пожара", - сказал РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
По его словам, половина из этих возгораний произошла на землях лесного фонда, один пожар – на землях министерства обороны РФ, 11 пожаров – на землях иных категорий.
В министерстве отметили, что с начала года зарегистрировано 76 лесных пожаров на общей площади 1 493,92 гектара, в том числе на земля лесного фона и землях Минобороны, а также 114 возгораний общей площадью 8 893,9 гектара на землях иных категорий. На особо охраняемых природных территориях пожаров не было.
В Приморье в последнюю неделю складывается сложная пожароопасная обстановка, отмечаются многочисленные палы травы. Особый противопожарный режим введен в 33 муниципалитетах региона.
Пожар на птицеводческой ферме в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Брянской области ликвидировали пожар на территории птицеводческой фермы
1 апреля, 20:43
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала