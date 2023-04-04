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Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз - РИА Новости, 04.04.2023
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз
Площадь природных пожаров в Приморье за последние сутки сократилась почти в 13 раз – до 349,7 гектара, все возгорания потушены. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:49
2023-04-04T03:49
2023-04-04T03:49
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Площадь природных пожаров в Приморье за последние сутки сократилась почти в 13 раз – до 349,7 гектара, все возгорания потушены. По данным на утро вторника, природные пожары за сутки прошли площадь свыше 4,5 тысячи гектаров. Почти все они были потушены. "За прошлые сутки зарегистрировано 24 пожара общей площадью 349,7 гектара, ликвидировано 24 пожара", - сказал РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. По его словам, половина из этих возгораний произошла на землях лесного фонда, один пожар – на землях министерства обороны РФ, 11 пожаров – на землях иных категорий. В министерстве отметили, что с начала года зарегистрировано 76 лесных пожаров на общей площади 1 493,92 гектара, в том числе на земля лесного фона и землях Минобороны, а также 114 возгораний общей площадью 8 893,9 гектара на землях иных категорий. На особо охраняемых природных территориях пожаров не было. В Приморье в последнюю неделю складывается сложная пожароопасная обстановка, отмечаются многочисленные палы травы. Особый противопожарный режим введен в 33 муниципалитетах региона.
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происшествия, россия
Площадь природных пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз
Площадь пожаров в Приморье за сутки сократилась почти в 13 раз, все возгорания потушены
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Площадь природных пожаров в Приморье за последние сутки сократилась почти в 13 раз – до 349,7 гектара, все возгорания потушены.
По данным на утро вторника, природные пожары за сутки прошли площадь свыше 4,5 тысячи гектаров. Почти все они были потушены.
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"За прошлые сутки зарегистрировано 24 пожара общей площадью 349,7 гектара, ликвидировано 24 пожара", - сказал РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
По его словам, половина из этих возгораний произошла на землях лесного фонда, один пожар – на землях министерства обороны РФ
, 11 пожаров – на землях иных категорий.
В министерстве отметили, что с начала года зарегистрировано 76 лесных пожаров на общей площади 1 493,92 гектара, в том числе на земля лесного фона и землях Минобороны, а также 114 возгораний общей площадью 8 893,9 гектара на землях иных категорий. На особо охраняемых природных территориях пожаров не было.
В Приморье в последнюю неделю складывается сложная пожароопасная обстановка, отмечаются многочисленные палы травы. Особый противопожарный режим введен в 33 муниципалитетах региона.
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