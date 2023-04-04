https://ria.ru/20230404/pozhar-1863014594.html
В Казани загорелось кафе
В Казани загорелось кафе - РИА Новости, 04.04.2023
В Казани загорелось кафе
Кафе "Шаурма" загорелось в Казани на площади 50 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:24
2023-04-04T19:24
2023-04-04T19:24
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Кафе "Шаурма" загорелось в Казани на площади 50 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 18.22 4 апреля поступило сообщение о пожаре в павильоне быстрого питания (кафе "Шаурма") по улице Даурская, 37, пристроенном к магазину "Пятерочка" (под одной кровлей)", - говорится в сообщении. По прибытии пожарных подразделений горела кровля кафе. Пожарные работают по 1 номеру вызова. Информация о пострадавших не поступала. Все люди вышли. В 18.52 пожарные локализовали пожар на площади 50 квадратных метров. В 19.01 пожарные ликвидировали открытое горение, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20230403/kolokolnya-1862699300.html
https://ria.ru/20230403/pozhar-1862657773.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)