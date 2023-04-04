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Мирная жительница пострадала при обстреле села Никольское в ДНР - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/postradavshaya-1862977002.html
Мирная жительница пострадала при обстреле села Никольское в ДНР
Мирная жительница пострадала при обстреле села Никольское в ДНР - РИА Новости, 04.04.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле села Никольское в ДНР
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками села Никольское в Волновахском районе в ДНР, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:07
2023-04-04T17:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
волновахский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками села Никольское в Волновахском районе в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице 40 лет Победы, 15, ранена женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками повреждения получило здание школы-интерната. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле села Никольское со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецкая народная республика
петровский район
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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, волновахский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Волновахский район, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле села Никольское в ДНР

Представительство ДНР: мирная жительница пострадала при обстреле села Никольское ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками села Никольское в Волновахском районе в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице 40 лет Победы, 15, ранена женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками повреждения получило здание школы-интерната.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле села Никольское со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
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