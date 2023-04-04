https://ria.ru/20230404/poseschenie-1862917811.html

"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии

"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии - РИА Новости, 04.04.2023

"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии

Представителям "Репортеров без границ" отказали в посещении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме, несмотря на имеющееся у них официальное... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:54

2023-04-04T14:54

2023-04-04T14:55

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джулиан ассанж

репортеры без границ

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представителям "Репортеров без границ" отказали в посещении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме, несмотря на имеющееся у них официальное разрешение, сообщил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter. "Мы получили официальное разрешение (номер 64551) для встречи с Джулианом Ассанжем сегодня утром, которое было подтверждено 31 марта, но в итоге нам закрыли доступ в тюрьму Белмарш в последний момент по сомнительной причине. Позор", - написал Делуар. По его словам, жена Ассанжа сообщила, что тот был огорчен этим отказом. "Джулиана Ассанжа преследуют за его вклад в журналистику, и этот процесс угрожает журналистике в целом. Хватит! США должны положить конец этим искам", - заявил генсек организации. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.

https://ria.ru/20210703/assanzh-1739447946.html

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в мире, сша, великобритания, джулиан ассанж, репортеры без границ