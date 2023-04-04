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"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии - РИА Новости, 04.04.2023
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14:54 04.04.2023 (обновлено: 14:55 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/poseschenie-1862917811.html
"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии
"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии - РИА Новости, 04.04.2023
"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии
Представителям "Репортеров без границ" отказали в посещении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме, несмотря на имеющееся у них официальное... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:54
2023-04-04T14:55
в мире
сша
великобритания
джулиан ассанж
репортеры без границ
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представителям "Репортеров без границ" отказали в посещении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме, несмотря на имеющееся у них официальное разрешение, сообщил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter. "Мы получили официальное разрешение (номер 64551) для встречи с Джулианом Ассанжем сегодня утром, которое было подтверждено 31 марта, но в итоге нам закрыли доступ в тюрьму Белмарш в последний момент по сомнительной причине. Позор", - написал Делуар. По его словам, жена Ассанжа сообщила, что тот был огорчен этим отказом. "Джулиана Ассанжа преследуют за его вклад в журналистику, и этот процесс угрожает журналистике в целом. Хватит! США должны положить конец этим искам", - заявил генсек организации. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
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в мире, сша, великобритания, джулиан ассанж, репортеры без границ
В мире, США, Великобритания, Джулиан Ассанж, Репортеры без границ
"Репортерам без границ" отказали в посещении Ассанжа в тюрьме в Британии

Представителям "Репортеров без границ" отказали в посещении Ассанжа в британской тюрьме

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представителям "Репортеров без границ" отказали в посещении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме, несмотря на имеющееся у них официальное разрешение, сообщил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.
"Мы получили официальное разрешение (номер 64551) для встречи с Джулианом Ассанжем сегодня утром, которое было подтверждено 31 марта, но в итоге нам закрыли доступ в тюрьму Белмарш в последний момент по сомнительной причине. Позор", - написал Делуар.
По его словам, жена Ассанжа сообщила, что тот был огорчен этим отказом.
"Джулиана Ассанжа преследуют за его вклад в журналистику, и этот процесс угрожает журналистике в целом. Хватит! США должны положить конец этим искам", - заявил генсек организации.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
Биография Джулиана Ассанжа
3 июля 2021, 01:19
 
В миреСШАВеликобританияДжулиан АссанжРепортеры без границ
 
 
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