https://ria.ru/20230404/politika-1862655938.html

Эрдоган проучит США. К чему ведет скандал между Анкарой и Вашингтоном

Эрдоган проучит США. К чему ведет скандал между Анкарой и Вашингтоном - РИА Новости, 04.04.2023

Эрдоган проучит США. К чему ведет скандал между Анкарой и Вашингтоном

В американо-турецких отношениях новый кризис. Президент Эрдоган раскритиковал поведение посла США в Анкаре, пообещав урок для Вашингтона. О предвыборной... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:03

в мире

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В американо-турецких отношениях новый кризис. Президент Эрдоган раскритиковал поведение посла США в Анкаре, пообещав урок для Вашингтона. О предвыборной напряженности в Турции — в материале РИА Новости.Серьезный соперникВыборы назначены на 14 мая. Реджеп Тайип Эрдоган претендует уже на третий президентский срок.Ситуация для главы государства складывается менее благоприятно, чем в прошлый раз. Обвал национальной валюты и разрушительное землетрясение, унесшее более 50 тысяч жизней, плохо сказались на рейтингах Эрдогана и правящей коалиции в парламенте.Одновременно консолидировалась турецкая оппозиция. Представители шести выступающих против президента движений после долгих консультаций договорились о выдвижении единого кандидата.Им стал Кемаль Кылычдароглу — лидер Республиканской народной партии — на пять лет старше Эрдогана, с внушительным политическим опытом. В 2002-м он получил депутатский мандат, спустя семь лет баллотировался на пост мэра Стамбула. Выборы тогда проиграл, но заручился поддержкой почти 37 процентов избирателей.В зависимости от разницы в опросах общественного мнения оппозиционер почти не уступает президенту, а иногда обгоняет его почти на десять процентов. Такая популярность главного соперника Эрдогана не ускользнула от внимания США.Недипломатичный визитНа днях американский посол в Анкаре Джеффри Флейк по собственной инициативе встретился с Кылычдароглу. Подробности беседы не разглашаются, но Эрдогану для недовольства хватило самого факта таких контактов."Мы должны преподать Америке урок на этих выборах. Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой, — обратился к дипломату лидер Турции. — Ты посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о встрече? Наши двери для него (Флейка. — Прим. ред.) закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место".Флейк работает на должности немногим более года — с января 2022-го. Его назначение прошло на неблагоприятном фоне. Отношения Вашингтона и Анкары к тому моменту испортились из-за покупки Эрдоганом российских зенитных систем С-400 и последующего исключения Турции из возглавляемых Штатами программ НАТО. Теперь судьба посла под сомнением.Пока Эрдоган обошелся лишь угрозой не удостаивать Флейка встреч. Но, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, Анкара в любой момент может объявить посла персоной нон грата, не объясняя решение. В этих условиях Штатам придется отозвать сотрудника, иначе он лишится иммунитета.Демонизация оппонентовПараллельно с критикой Анкары в адрес Вашингтона идет давление на Кылычдароглу. Недавно он оказался в центре другого скандала.На одном из опубликованных в СМИ снимков видно, что политик стоит в ботинках на мусульманском молитвенном коврике (намазлыке). По словам Кылычдароглу, он просто не заметил неверного движения из-за спешки перед съемкой. Пресса же напоминает, что в похожую ситуацию уже попадал опальный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. Именно его и основанную им организацию власти обвиняли в попытке путча в 2016-м.Эксперты называют Гюлена личным и главным врагом Эрдогана. Сейчас по аналогии таковым рискует стать и поправший исламские традиции Кылычдароглу.Одним из первых на проступок политика отреагировал Фахреттин Алтун, директор Эрдогана по связям с общественностью: опубликовал короткое видео, где президент декламирует отрывок из стихотворения о молитвенном коврике. Позднее глава государства выступил на митинге. Продемонстрировав собравшимся намазлык и не называя имен, он вновь недвусмысленно раскритиковал оппонентов: "Этот молитвенный коврик не для хождения в обуви. Даст Бог, 15 мая мы совершим благодарственную молитву на нем".Вероятные сценарииОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что активность турецкого лидера связана с неоднозначной предвыборной ситуацией.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев подчеркивает: контакты вроде встречи американского посла и турецкого кандидата свидетельствуют о том, что Штаты действительно делают ставку на оппозицию."В Вашингтоне допускают, что Эрдоган проиграет. В этом и подоплека встречи посла с Кылычдароглу. Резкая реакция президента Турции вполне понятна. Ситуация в стране очень тяжелая, особенно в экономике, которая традиционно становится предвыборным маркером. Складывается впечатление, что выборы пройдут по принципу "неважно, как проголосуют, — важно, как посчитают", — допускает политолог."Повестка и шаги турецкого руководства, безусловно, определяются предстоящими выборами, — подчеркивает тюрколог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Образцов. — Поскольку США — не самая популярная страна среди населения Турции, со стороны кандидата в президенты важны любые проявления независимости и твердости относительно действий американцев".Важно и то, что параллельно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы. Если у самого Эрдогана положение относительно благоприятное, то в партийном смысле дела хуже. Есть риск, что правящая коалиция не одержит безусловной победы."Как опытный политик, Эрдоган пытается выровнять ситуацию. Отсюда необходимость в ярких, пусть и неоднозначных шагах ради повышения рейтингов", — поясняет Образцов. Президент для подстраховки играет против и внешних, и внутренних оппонентов, однако, заключает специалист, его третий срок пока выглядит реальным. Дискуссии идут в основном о том, возникнет ли необходимость второго тура.В то же время, по мнению Васильева, при не слишком убедительной победе нынешнего лидера не исключен серьезный политический кризис с американским участием. Оппозиция в таком случае наверняка заявит, что итоги недействительны, и США смогут активнее вмешаться — организовать кампанию с обвинениями в фальсификациях, чтобы признать президентом не Эрдогана, а его конкурента.

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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу