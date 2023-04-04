Эрдоган проучит США. К чему ведет скандал между Анкарой и Вашингтоном
© AP Photo / Made Nagi/Pool PhotoПрезидент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Индонезии
© AP Photo / Made Nagi/Pool Photo
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В американо-турецких отношениях новый кризис. Президент Эрдоган раскритиковал поведение посла США в Анкаре, пообещав урок для Вашингтона. О предвыборной напряженности в Турции — в материале РИА Новости.
Серьезный соперник
Выборы назначены на 14 мая. Реджеп Тайип Эрдоган претендует уже на третий президентский срок.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
Ситуация для главы государства складывается менее благоприятно, чем в прошлый раз. Обвал национальной валюты и разрушительное землетрясение, унесшее более 50 тысяч жизней, плохо сказались на рейтингах Эрдогана и правящей коалиции в парламенте.
Одновременно консолидировалась турецкая оппозиция. Представители шести выступающих против президента движений после долгих консультаций договорились о выдвижении единого кандидата.
Им стал Кемаль Кылычдароглу — лидер Республиканской народной партии — на пять лет старше Эрдогана, с внушительным политическим опытом. В 2002-м он получил депутатский мандат, спустя семь лет баллотировался на пост мэра Стамбула. Выборы тогда проиграл, но заручился поддержкой почти 37 процентов избирателей.
© AP Photo / Emrah GurelКемаль Кылычдароглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Кемаль Кылычдароглу
В зависимости от разницы в опросах общественного мнения оппозиционер почти не уступает президенту, а иногда обгоняет его почти на десять процентов. Такая популярность главного соперника Эрдогана не ускользнула от внимания США.
Недипломатичный визит
На днях американский посол в Анкаре Джеффри Флейк по собственной инициативе встретился с Кылычдароглу. Подробности беседы не разглашаются, но Эрдогану для недовольства хватило самого факта таких контактов.
© Фото : U.S. Consulate General IstanbulПосол США в Турции Джеффри Флэйк на палубе эсминца ВМС США USS Nitze в Босфорском проливе
© Фото : U.S. Consulate General Istanbul
Посол США в Турции Джеффри Флэйк на палубе эсминца ВМС США USS Nitze в Босфорском проливе
"Мы должны преподать Америке урок на этих выборах. Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой, — обратился к дипломату лидер Турции. — Ты посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о встрече? Наши двери для него (Флейка. — Прим. ред.) закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место".
Флейк работает на должности немногим более года — с января 2022-го. Его назначение прошло на неблагоприятном фоне. Отношения Вашингтона и Анкары к тому моменту испортились из-за покупки Эрдоганом российских зенитных систем С-400 и последующего исключения Турции из возглавляемых Штатами программ НАТО. Теперь судьба посла под сомнением.
Пока Эрдоган обошелся лишь угрозой не удостаивать Флейка встреч. Но, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, Анкара в любой момент может объявить посла персоной нон грата, не объясняя решение. В этих условиях Штатам придется отозвать сотрудника, иначе он лишится иммунитета.
Демонизация оппонентов
Параллельно с критикой Анкары в адрес Вашингтона идет давление на Кылычдароглу. Недавно он оказался в центре другого скандала.
На одном из опубликованных в СМИ снимков видно, что политик стоит в ботинках на мусульманском молитвенном коврике (намазлыке). По словам Кылычдароглу, он просто не заметил неверного движения из-за спешки перед съемкой. Пресса же напоминает, что в похожую ситуацию уже попадал опальный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. Именно его и основанную им организацию власти обвиняли в попытке путча в 2016-м.
© AP Photo / Hussein MallaСторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана несут портрет Фетхуллаха Гюлена с надписью "Предатель". Анкара, 2016 год
© AP Photo / Hussein Malla
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана несут портрет Фетхуллаха Гюлена с надписью "Предатель". Анкара, 2016 год
Эксперты называют Гюлена личным и главным врагом Эрдогана. Сейчас по аналогии таковым рискует стать и поправший исламские традиции Кылычдароглу.
Одним из первых на проступок политика отреагировал Фахреттин Алтун, директор Эрдогана по связям с общественностью: опубликовал короткое видео, где президент декламирует отрывок из стихотворения о молитвенном коврике. Позднее глава государства выступил на митинге. Продемонстрировав собравшимся намазлык и не называя имен, он вновь недвусмысленно раскритиковал оппонентов: "Этот молитвенный коврик не для хождения в обуви. Даст Бог, 15 мая мы совершим благодарственную молитву на нем".
Вероятные сценарии
Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что активность турецкого лидера связана с неоднозначной предвыборной ситуацией.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев подчеркивает: контакты вроде встречи американского посла и турецкого кандидата свидетельствуют о том, что Штаты действительно делают ставку на оппозицию.
"В Вашингтоне допускают, что Эрдоган проиграет. В этом и подоплека встречи посла с Кылычдароглу. Резкая реакция президента Турции вполне понятна. Ситуация в стране очень тяжелая, особенно в экономике, которая традиционно становится предвыборным маркером. Складывается впечатление, что выборы пройдут по принципу "неважно, как проголосуют, — важно, как посчитают", — допускает политолог.
"Повестка и шаги турецкого руководства, безусловно, определяются предстоящими выборами, — подчеркивает тюрколог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Образцов. — Поскольку США — не самая популярная страна среди населения Турции, со стороны кандидата в президенты важны любые проявления независимости и твердости относительно действий американцев".
Важно и то, что параллельно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы. Если у самого Эрдогана положение относительно благоприятное, то в партийном смысле дела хуже. Есть риск, что правящая коалиция не одержит безусловной победы.
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возле здания парламента в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возле здания парламента в Анкаре
"Как опытный политик, Эрдоган пытается выровнять ситуацию. Отсюда необходимость в ярких, пусть и неоднозначных шагах ради повышения рейтингов", — поясняет Образцов. Президент для подстраховки играет против и внешних, и внутренних оппонентов, однако, заключает специалист, его третий срок пока выглядит реальным. Дискуссии идут в основном о том, возникнет ли необходимость второго тура.
В то же время, по мнению Васильева, при не слишком убедительной победе нынешнего лидера не исключен серьезный политический кризис с американским участием. Оппозиция в таком случае наверняка заявит, что итоги недействительны, и США смогут активнее вмешаться — организовать кампанию с обвинениями в фальсификациях, чтобы признать президентом не Эрдогана, а его конкурента.