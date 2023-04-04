https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862922643.html

Воробьев: более 50 предприятий планируют открыть в Подмосковье в 2024 году

Воробьев: более 50 предприятий планируют открыть в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 04.04.2023

Воробьев: более 50 предприятий планируют открыть в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2024 году планируется открыть 54 предприятия, в планах на 2023 год - открытие 50 предприятий, заявил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:06

2023-04-04T15:06

2023-04-04T15:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg

ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году планируется открыть 54 предприятия, в планах на 2023 год - открытие 50 предприятий, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Московской области активно идет программа импортозамещения. В прошлом году 20 предприятий открыли, чуть больше, в этом наш план 50 и 54 в 2024 году", - сказал Воробьев на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Ранее губернатор заявлял, что Московская область делает все, чтобы бизнес приходил и развивал производство.

https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862646547.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев