https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862922643.html
Воробьев: более 50 предприятий планируют открыть в Подмосковье в 2024 году
Воробьев: более 50 предприятий планируют открыть в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 04.04.2023
Воробьев: более 50 предприятий планируют открыть в Подмосковье в 2024 году
В Подмосковье в 2024 году планируется открыть 54 предприятия, в планах на 2023 год - открытие 50 предприятий, заявил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:06
2023-04-04T15:06
2023-04-04T15:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году планируется открыть 54 предприятия, в планах на 2023 год - открытие 50 предприятий, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Московской области активно идет программа импортозамещения. В прошлом году 20 предприятий открыли, чуть больше, в этом наш план 50 и 54 в 2024 году", - сказал Воробьев на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Ранее губернатор заявлял, что Московская область делает все, чтобы бизнес приходил и развивал производство.
https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862646547.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев