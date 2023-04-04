https://ria.ru/20230404/podderzhka-1863013814.html

На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева

На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева - РИА Новости, 04.04.2023

На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл во вторник заседание комиссии Украина-НАТО, которое впервые за последние годы проходит на уровне глав МИД. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:20

2023-04-04T19:20

2023-04-04T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

брюссель

дмитрий кулеба

йенс столтенберг

нато

киев

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл во вторник заседание комиссии Украина-НАТО, которое впервые за последние годы проходит на уровне глав МИД. В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Союзники по НАТО уже оказывают значительную поддержку Украине, но есть срочная потребность в дополнительной помощи. Мы должны выполнять свои обязательства по подготовке военных и по тяжелому вооружению, продолжать наращивать производство вооружений и боеприпасов... Мы также обсудим реформы, которые проводит Украина, для борьбы с коррупцией, усиление верховенства права и защиты прав меньшинств", - сказал генсек на открытии встречи. Накануне заседания Столтенберг сообщил, что страны альянса уже оказали Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро. Генсек собирается призвать министров продолжить наращивать военную и невоенную поддержку Киева. По его словам, в НАТО помимо оказания краткосрочной поддержки Украине должны иметь более далекую перспективу, "больше, чем ближайшие недели и месяцы". "Я рассчитываю, что главы МИД согласуют долгосрочное партнерство, чтобы мы смогли обсуждать, как помочь Украине стать ближе к НАТО путем проведения реформ, модернизации институтов обороны и безопасности, в том числе бороться с коррупцией, перейти со стандартов и доктрины советской эры на натовские стандарты. Это также улучшит совместимость войск Украины и НАТО", - пояснил генсек альянса накануне заседания. Столтенберг добавил, что "комиссия Украина-НАТО – это важная площадка, которая проводила периодические встречи на уровне послов для обсуждения самого широкого круга вопросов". "Нам надо продолжать встречаться на разных уровнях, в том числе на министерском. Это позволяет обсуждать широкий набор вопросов, в том числе такие вопросы, как реформы, борьба с коррупцией и права меньшинств", - пояснил Столтенберг. Заседание комиссии впервые с 2017 года проходит на министерском уровне. Все последнее время министерские встречи блокировала Венгрия, требующая от Киева изменения политики в отношении венгерской общины и, в целом, нацменьшинств. На этот раз проведение встречи на министерском уровне своим решением утвердил лично генсек.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

украина

брюссель

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в мире, украина, брюссель, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, нато, киев