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На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева - РИА Новости, 04.04.2023
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19:20 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/podderzhka-1863013814.html
На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева
На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева - РИА Новости, 04.04.2023
На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева
Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл во вторник заседание комиссии Украина-НАТО, которое впервые за последние годы проходит на уровне глав МИД. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:20
2023-04-04T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
брюссель
дмитрий кулеба
йенс столтенберг
нато
киев
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл во вторник заседание комиссии Украина-НАТО, которое впервые за последние годы проходит на уровне глав МИД. В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Союзники по НАТО уже оказывают значительную поддержку Украине, но есть срочная потребность в дополнительной помощи. Мы должны выполнять свои обязательства по подготовке военных и по тяжелому вооружению, продолжать наращивать производство вооружений и боеприпасов... Мы также обсудим реформы, которые проводит Украина, для борьбы с коррупцией, усиление верховенства права и защиты прав меньшинств", - сказал генсек на открытии встречи. Накануне заседания Столтенберг сообщил, что страны альянса уже оказали Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро. Генсек собирается призвать министров продолжить наращивать военную и невоенную поддержку Киева. По его словам, в НАТО помимо оказания краткосрочной поддержки Украине должны иметь более далекую перспективу, "больше, чем ближайшие недели и месяцы". "Я рассчитываю, что главы МИД согласуют долгосрочное партнерство, чтобы мы смогли обсуждать, как помочь Украине стать ближе к НАТО путем проведения реформ, модернизации институтов обороны и безопасности, в том числе бороться с коррупцией, перейти со стандартов и доктрины советской эры на натовские стандарты. Это также улучшит совместимость войск Украины и НАТО", - пояснил генсек альянса накануне заседания. Столтенберг добавил, что "комиссия Украина-НАТО – это важная площадка, которая проводила периодические встречи на уровне послов для обсуждения самого широкого круга вопросов". "Нам надо продолжать встречаться на разных уровнях, в том числе на министерском. Это позволяет обсуждать широкий набор вопросов, в том числе такие вопросы, как реформы, борьба с коррупцией и права меньшинств", - пояснил Столтенберг. Заседание комиссии впервые с 2017 года проходит на министерском уровне. Все последнее время министерские встречи блокировала Венгрия, требующая от Киева изменения политики в отношении венгерской общины и, в целом, нацменьшинств. На этот раз проведение встречи на министерском уровне своим решением утвердил лично генсек.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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в мире, украина, брюссель, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, НАТО, Киев
На заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева

Генсек Столтенберг: на заседании комиссии Украина — НАТО обсуждают поддержку Киева

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл во вторник заседание комиссии Украина-НАТО, которое впервые за последние годы проходит на уровне глав МИД.
В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"Союзники по НАТО уже оказывают значительную поддержку Украине, но есть срочная потребность в дополнительной помощи. Мы должны выполнять свои обязательства по подготовке военных и по тяжелому вооружению, продолжать наращивать производство вооружений и боеприпасов... Мы также обсудим реформы, которые проводит Украина, для борьбы с коррупцией, усиление верховенства права и защиты прав меньшинств", - сказал генсек на открытии встречи.
Накануне заседания Столтенберг сообщил, что страны альянса уже оказали Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро.
Генсек собирается призвать министров продолжить наращивать военную и невоенную поддержку Киева.
По его словам, в НАТО помимо оказания краткосрочной поддержки Украине должны иметь более далекую перспективу, "больше, чем ближайшие недели и месяцы". "Я рассчитываю, что главы МИД согласуют долгосрочное партнерство, чтобы мы смогли обсуждать, как помочь Украине стать ближе к НАТО путем проведения реформ, модернизации институтов обороны и безопасности, в том числе бороться с коррупцией, перейти со стандартов и доктрины советской эры на натовские стандарты. Это также улучшит совместимость войск Украины и НАТО", - пояснил генсек альянса накануне заседания.
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Столтенберг добавил, что "комиссия Украина-НАТО – это важная площадка, которая проводила периодические встречи на уровне послов для обсуждения самого широкого круга вопросов". "Нам надо продолжать встречаться на разных уровнях, в том числе на министерском. Это позволяет обсуждать широкий набор вопросов, в том числе такие вопросы, как реформы, борьба с коррупцией и права меньшинств", - пояснил Столтенберг.
Заседание комиссии впервые с 2017 года проходит на министерском уровне. Все последнее время министерские встречи блокировала Венгрия, требующая от Киева изменения политики в отношении венгерской общины и, в целом, нацменьшинств. На этот раз проведение встречи на министерском уровне своим решением утвердил лично генсек.
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