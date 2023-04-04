https://ria.ru/20230404/pchely-1862967656.html

Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет

Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет - РИА Новости, 04.04.2023

Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет

Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы, они уже совершили свой первый весенний облёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:40

2023-04-04T16:40

2023-04-04T16:40

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы, они уже совершили свой первый весенний облёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве отметили, что в этом году специалисты Мосприроды зафиксировали первый весенний облёт пчёл во второй половине марта.

https://ria.ru/20230403/oreshnik-1862874780.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, мосприрода