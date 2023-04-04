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Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет - РИА Новости, 04.04.2023
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16:40 04.04.2023
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Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет - РИА Новости, 04.04.2023
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет
Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы, они уже совершили свой первый весенний облёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:40
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы, они уже совершили свой первый весенний облёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве отметили, что в этом году специалисты Мосприроды зафиксировали первый весенний облёт пчёл во второй половине марта.
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городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет

Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы

© Фото : информационный центр Правительства МосквыПчелы на природных территориях Москвы
Пчелы на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : информационный центр Правительства Москвы
Пчелы на природных территориях Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы, они уже совершили свой первый весенний облёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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"Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы. На природных территориях, подведомственных Мосприроде, находятся 5 пасек, на которых проживают более 130 пчелосемей: в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Тёплый Стан", экоцентре "Царская пасека", где расположена не только пасека, но и демонстрационный улей, который также есть и в экоцентре "Пчеловодство", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в этом году специалисты Мосприроды зафиксировали первый весенний облёт пчёл во второй половине марта.
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Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыМоскваМосприрода
 
 
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