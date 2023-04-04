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Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет - РИА Новости, 04.04.2023
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет
Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы, они уже совершили свой первый весенний облёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:40
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы, они уже совершили свой первый весенний облёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве отметили, что в этом году специалисты Мосприроды зафиксировали первый весенний облёт пчёл во второй половине марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет
Более 130 пчелосемей перезимовали на природных территориях Москвы