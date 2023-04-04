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Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху
Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху - РИА Новости, 04.04.2023
Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху
Отношения России и США подошли к краху, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:48
2023-04-04T16:48
2023-04-04T18:31
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отношения России и США подошли к краху, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, американский внешнеполитический курс радикально изменился после подписания договора СНВ-3 в 2010 году и его ратификации. Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном пошло на спад при администрации Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.Дипломат подчеркнул, что ответственность за это лежит на Соединенных Штатах.
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Москва, Барак Обама, Дональд Трамп
Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху
Замглавы МИД Рябков заявил, что состояние отношений России и США можно назвать крахом