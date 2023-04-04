https://ria.ru/20230404/otnosheniya-1862970842.html

Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху

Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху - РИА Новости, 04.04.2023

Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху

Отношения России и США подошли к краху, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:48

2023-04-04T16:48

2023-04-04T18:31

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

москва

барак обама

дональд трамп

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отношения России и США подошли к краху, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, американский внешнеполитический курс радикально изменился после подписания договора СНВ-3 в 2010 году и его ратификации. Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном пошло на спад при администрации Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.Дипломат подчеркнул, что ответственность за это лежит на Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html

россия

сша

вашингтон (штат)

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, москва, барак обама, дональд трамп