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Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху - РИА Новости, 04.04.2023
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16:48 04.04.2023 (обновлено: 18:31 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/otnosheniya-1862970842.html
Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху
Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху - РИА Новости, 04.04.2023
Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху
Отношения России и США подошли к краху, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:48
2023-04-04T18:31
в мире
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сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
москва
барак обама
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отношения России и США подошли к краху, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, американский внешнеполитический курс радикально изменился после подписания договора СНВ-3 в 2010 году и его ратификации. Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном пошло на спад при администрации Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.Дипломат подчеркнул, что ответственность за это лежит на Соединенных Штатах.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, москва, барак обама, дональд трамп
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Москва, Барак Обама, Дональд Трамп
Рябков заявил, что отношения России и США подошли к краху

Замглавы МИД Рябков заявил, что состояние отношений России и США можно назвать крахом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отношения России и США подошли к краху, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, американский внешнеполитический курс радикально изменился после подписания договора СНВ-3 в 2010 году и его ратификации. Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном пошло на спад при администрации Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.
«

"Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах, отношения разрушены", — отметил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за это лежит на Соединенных Штатах.
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В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Сергей РябковМоскваБарак ОбамаДональд Трамп
 
 
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