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Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862884783.html
Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР
Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР - РИА Новости, 04.04.2023
Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР
Несколько крупных схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства обнаружили сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике, сообщила... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:17
2023-04-04T13:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Несколько крупных схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства обнаружили сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. "В ходе специальных мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами, в том числе американского и польского производства" - говорится в сообщении. По данным пресс-службы Росгвардии, из схронов было изъято порядка 600 артиллерийских снарядов, более 1100 взрывателей и запалов к ним, свыше 150 ручных гранат, 80 мин, более 30 кг взрывчатых веществ и более 40 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Кроме того, были обнаружены 52 гранатомета, в том числе украинский РПГ-22, и американские M72A7 и M136/AT4.
https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862613622.html
https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862866733.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Безопасность
Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР

Росгвардейцы изъяли иностранное оружие и боеприпасы из схронов на территории ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов
Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Несколько крупных схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства обнаружили сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства.
"В ходе специальных мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами, в том числе американского и польского производства" - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы Росгвардии, из схронов было изъято порядка 600 артиллерийских снарядов, более 1100 взрывателей и запалов к ним, свыше 150 ручных гранат, 80 мин, более 30 кг взрывчатых веществ и более 40 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.
Кроме того, были обнаружены 52 гранатомета, в том числе украинский РПГ-22, и американские M72A7 и M136/AT4.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияБезопасность
 
 
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