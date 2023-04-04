https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862884783.html

Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР

Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР - РИА Новости, 04.04.2023

Росгвардия изъяла иностранное оружие и боеприпасы с территории ЛНР

Несколько крупных схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства обнаружили сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике, сообщила... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:17

2023-04-04T13:17

2023-04-04T13:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Несколько крупных схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства обнаружили сотрудники Росгвардии в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. "В ходе специальных мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами, в том числе американского и польского производства" - говорится в сообщении. По данным пресс-службы Росгвардии, из схронов было изъято порядка 600 артиллерийских снарядов, более 1100 взрывателей и запалов к ним, свыше 150 ручных гранат, 80 мин, более 30 кг взрывчатых веществ и более 40 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Кроме того, были обнаружены 52 гранатомета, в том числе украинский РПГ-22, и американские M72A7 и M136/AT4.

https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862613622.html

https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862866733.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность