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Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023
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11:51 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862854814.html
Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии
Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023
Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что планы по размещению тактического ядерного оружия России РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:51
2023-04-04T11:51
в мире
белоруссия
россия
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что планы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии ставят под угрозу безопасность в Европе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
https://ria.ru/20230404/iskander-1862852515.html
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в мире, белоруссия, россия, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Белоруссия, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии

Боррель: планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии угрожают безопасности в Европе

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что планы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии ставят под угрозу безопасность в Европе.
«
"Размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии создает новую эскалацию, создает прямую угрозу европейской безопасности", - сказал он.
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Вчера, 11:43
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
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