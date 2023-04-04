https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862854814.html

Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии

Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023

Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что планы по размещению тактического ядерного оружия России РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:51

2023-04-04T11:51

2023-04-04T11:51

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белоруссия

россия

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что планы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии ставят под угрозу безопасность в Европе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.

https://ria.ru/20230404/iskander-1862852515.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, жозеп боррель, евросоюз