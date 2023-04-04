https://ria.ru/20230404/obvineniya-1863041689.html

Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа

Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа - РИА Новости, 04.04.2023

Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, следует из текста обвинения, опубликованным NBC News. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:44

2023-04-04T22:44

2023-04-04T23:06

арест трампа

в мире

сша

россия

флорида

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, следует из текста обвинения, опубликованным NBC News.Ранее телеканал CBS сообщал, что экс-президент не признал вину по 34 пунктам фальсификации деловой документации, за якобы совершение которой его привлекают к уголовной ответственности.Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания должен был определить, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

сша

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арест трампа, в мире, сша, россия, флорида, дональд трамп