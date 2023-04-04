https://ria.ru/20230404/obvineniya-1863041689.html
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа - РИА Новости, 04.04.2023
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, следует из текста обвинения, опубликованным NBC News. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:44
2023-04-04T22:44
2023-04-04T23:06
арест трампа
в мире
сша
россия
флорида
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863025478_0:0:1519:854_1920x0_80_0_0_dde698dfae3df259e5801af874e45eb5.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, следует из текста обвинения, опубликованным NBC News.Ранее телеканал CBS сообщал, что экс-президент не признал вину по 34 пунктам фальсификации деловой документации, за якобы совершение которой его привлекают к уголовной ответственности.Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания должен был определить, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
сша
россия
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863025478_118:0:1469:1013_1920x0_80_0_0_a8b9a967d3747c76d756f0b6e12a499f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арест трампа, в мире, сша, россия, флорида, дональд трамп
Арест Трампа, В мире, США, Россия, Флорида, Дональд Трамп
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа
NBC News опубликовали полный текст обвинений против Трампа из 34 пунктов