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Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа - РИА Новости, 04.04.2023
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22:44 04.04.2023 (обновлено: 23:06 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/obvineniya-1863041689.html
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа - РИА Новости, 04.04.2023
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, следует из текста обвинения, опубликованным NBC News. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:44
2023-04-04T23:06
арест трампа
в мире
сша
россия
флорида
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, следует из текста обвинения, опубликованным NBC News.Ранее телеканал CBS сообщал, что экс-президент не признал вину по 34 пунктам фальсификации деловой документации, за якобы совершение которой его привлекают к уголовной ответственности.Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания должен был определить, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".
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сша
россия
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арест трампа, в мире, сша, россия, флорида, дональд трамп
Арест Трампа, В мире, США, Россия, Флорида, Дональд Трамп
Американские СМИ опубликовали полный текст обвинений против Трампа

NBC News опубликовали полный текст обвинений против Трампа из 34 пунктов

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, следует из текста обвинения, опубликованным NBC News.
Ранее телеканал CBS сообщал, что экс-президент не признал вину по 34 пунктам фальсификации деловой документации, за якобы совершение которой его привлекают к уголовной ответственности.
Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания должен был определить, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".
Плакат в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Арест Трампа привел к конституционному кризису США
Вчера, 20:52
 
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