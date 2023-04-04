https://ria.ru/20230404/obstrel-1862865443.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 04.04.2023
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:26
2023-04-04T12:26
2023-04-04T12:26
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg
ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230404/kitay-1862841577.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb9c3249a83c3a2ccb2980465003992f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины