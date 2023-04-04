https://ria.ru/20230404/obstrel-1862865443.html

ВСУ обстреляли Макеевку

ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 04.04.2023

ВСУ обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:26

2023-04-04T12:26

2023-04-04T12:26

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230404/kitay-1862841577.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

россия

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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины