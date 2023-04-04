https://ria.ru/20230404/naberezhnaya-1862810091.html
На западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной
На западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной - РИА Новости, 04.04.2023
На западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной
Благоустройство Воробьевской набережной началось на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:19
2023-04-04T09:19
2023-04-04T09:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Благоустройство Воробьевской набережной началось на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. В свою очередь, заммэра отметил, что благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы". Он подчеркнул, что работы выполняются одновременно на всей набережной, для безопасности пешеходов выставлены ограждения, размещены информационные баннеры. Отмечается, что в настоящее время ведется демонтаж дорожных покрытий, прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе благоустройства полностью обновят смотровую площадку, которая располагается на крыше одного из причальных сооружений.
https://ria.ru/20230403/oblitsovka-1862677369.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
На западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной
Заммэра Бирюков: стартовало благоустройство Воробьевской набережной на западе Москвы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Благоустройство Воробьевской набережной началось на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной на западе столицы", - рассказали в пресс-службе.
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В свою очередь, заммэра отметил, что благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы".
«
"В результате проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что работы выполняются одновременно на всей набережной, для безопасности пешеходов выставлены ограждения, размещены информационные баннеры.
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Отмечается, что в настоящее время ведется демонтаж дорожных покрытий, прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода.
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"В рамках проекта сделаем прогулочную зону, для любителей бега вдоль парапета у воды появится дорожка со специальным покрытием, обустроим двухстороннюю велороллерную трассу. Модернизируем освещение: дополнительно установим 40 фонарей и 120 уличных торшеров. Разместим удобные лавочки для отдыха и навигационные указатели", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе благоустройства полностью обновят смотровую площадку, которая располагается на крыше одного из причальных сооружений.
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