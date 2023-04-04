https://ria.ru/20230404/naberezhnaya-1862810091.html

На западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной

На западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной - РИА Новости, 04.04.2023

На западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной

Благоустройство Воробьевской набережной началось на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:19

2023-04-04T09:19

2023-04-04T09:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853201750_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_10289c730a5cf5aa54cd8ade4f359079.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Благоустройство Воробьевской набережной началось на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. В свою очередь, заммэра отметил, что благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы". Он подчеркнул, что работы выполняются одновременно на всей набережной, для безопасности пешеходов выставлены ограждения, размещены информационные баннеры. Отмечается, что в настоящее время ведется демонтаж дорожных покрытий, прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе благоустройства полностью обновят смотровую площадку, которая располагается на крыше одного из причальных сооружений.

https://ria.ru/20230403/oblitsovka-1862677369.html

https://ria.ru/20230323/kontrol-1860010022.html

https://ria.ru/20230306/naberezhnye-1856129441.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков