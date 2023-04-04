https://ria.ru/20230404/mumrikov-1863013680.html

Суд вынес приговор мужчине за подготовку акции у Красной площади

Суд вынес приговор мужчине за подготовку акции у Красной площади - РИА Новости, 04.04.2023

Суд вынес приговор мужчине за подготовку акции у Красной площади

Тверской суд Москвы во вторник назначил полтора года принудительных работ мужчине, собиравшемуся пустить жёлто-синий дым возле Красной площади, сообщила РИА... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:19

2023-04-04T19:19

2023-04-04T19:19

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник назначил полтора года принудительных работ мужчине, собиравшемуся пустить жёлто-синий дым возле Красной площади, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Мумриков Григорий Юрьевич признан виновным в пособничестве в покушении на хулиганство, ему были назначены принудительные работы сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства", - сказала собеседница агентства. Прокурор же просил в прениях сторон назначить ему четыре года колонии. Согласно материалам дела, Мумриков собирался 9 мая прошлого года вместе с другим фигурантом дела пустить дым жёлто-синего цвета через кондиционер в квартире на Тверской улице, которую они арендовали для этой цели посуточно. Мумриков был арестован, его подельник скрылся за границей. Позднее суд перевёл Мумрикова под домашний арест, где он будет находиться до вступления приговора в законную силу.

https://ria.ru/20230404/mitingi-1862989614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия