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Молдавия планирует отремонтировать три моста на границе с Румынией
Молдавия планирует отремонтировать три моста на границе с Румынией - РИА Новости, 04.04.2023
Молдавия планирует отремонтировать три моста на границе с Румынией
Правительство Молдавии намерено отремонтировать три моста на границе с Румынией при финансовой поддержке Бухареста, сообщила пресс-служба молдавского... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:15
2023-04-04T16:15
2023-04-04T16:18
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии намерено отремонтировать три моста на границе с Румынией при финансовой поддержке Бухареста, сообщила пресс-служба молдавского правительства. "На сегодняшнем заседании кабмин по инициативе министерства инфраструктуры и регионального развития одобрил инициирование переговоров по двусторонним молдавско-румынским соглашениям, которые предусматривают реконструкцию и ремонт трансграничных мостов через реку Прут. Их реконструкция, эксплуатация и техническое обслуживание упростят движение между двумя государствами, облегчат торговлю на внутреннем и международном рынках, а также закрепят статус Молдавии как моста между странами Европейского союза и СНГ", - сообщается на сайте правительства. Власти намерены отремонтировать и модернизировать три автодорожных моста. Работы будут финансироваться правительством Румынии, они должны быть завершены к концу 2027 года и вписываться в национальную стратегию развития "Европейская Молдавия - 2030". Вопрос о ремонте этих мостов предварительно обсуждался на совместном заседании правительств Румынии и Молдавии, которое прошло в феврале прошлого года.
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в мире, городское хозяйство москвы, молдавия, румыния, бухарест, снг
В мире, Городское хозяйство Москвы, Молдавия, Румыния, Бухарест, СНГ
Молдавия планирует отремонтировать три моста на границе с Румынией
Правительство Молдавии планирует отремонтировать три моста на границе с Румынией
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости.
Правительство Молдавии намерено отремонтировать три моста на границе с Румынией при финансовой поддержке Бухареста, сообщила пресс-служба
молдавского правительства.
"На сегодняшнем заседании кабмин по инициативе министерства инфраструктуры и регионального развития одобрил инициирование переговоров по двусторонним молдавско-румынским соглашениям, которые предусматривают реконструкцию и ремонт трансграничных мостов через реку Прут. Их реконструкция, эксплуатация и техническое обслуживание упростят движение между двумя государствами, облегчат торговлю на внутреннем и международном рынках, а также закрепят статус Молдавии как моста между странами Европейского союза и СНГ", - сообщается на сайте правительства.
Власти намерены отремонтировать и модернизировать три автодорожных моста. Работы будут финансироваться правительством Румынии, они должны быть завершены к концу 2027 года и вписываться в национальную стратегию развития "Европейская Молдавия - 2030".
Вопрос о ремонте этих мостов предварительно обсуждался на совместном заседании правительств Румынии и Молдавии, которое прошло в феврале прошлого года.
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