https://ria.ru/20230404/moskva-1862839364.html
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 04.04.2023
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы
Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в российской столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:08
2023-04-04T11:08
2023-04-04T11:08
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в российской столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Световой день продолжает увеличиваться, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены соответствующие корректировки. Фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что диспетчеры центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. "Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался дождь или пасмурный день, освещение включат раньше", - пояснил Бирюков. Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. Добавляется, что в общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://ria.ru/20230404/naberezhnaya-1862810091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в российской столице перевели на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Световой день продолжает увеличиваться, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены соответствующие корректировки. Фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что диспетчеры центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.
"Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался дождь или пасмурный день, освещение включат раньше", - пояснил Бирюков
.
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Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
Добавляется, что в общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.