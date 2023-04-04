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Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства
Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства - РИА Новости, 04.04.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства
Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:11
2023-04-04T10:11
2023-04-04T10:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в ОЭЗ Москвы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство деталей. Для этого необходимо загрузить 3D-модель изделия и технические требования. Система за секунды рассчитает варианты изготовления деталей, подберет необходимое оборудование, оценит время и стоимость изготовления на разных производствах с учетом их загруженности и технологических возможностей."Платформа I5.Solutions предлагает совершенно новые возможности для заказчиков, производственных компаний и поставщиков. Внедрение элементов искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производствах, в некоторых случаях в разы", – сказал руководитель команды разработки платформы Вадим Скворцов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в ОЭЗ Москвы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Маркетплейс позволяет в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах страны. С момента запуска интеллектуальной платформы в 2022 году пользователи заказали более 1,4 тысячи разновидностей деталей, а их общее количество составило почти 1,5 миллиона штук. Для исполнения заказов предприятия подключили к системе маркетплейса 1,1 тысячи производственных станков", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство деталей. Для этого необходимо загрузить 3D-модель изделия и технические требования. Система за секунды рассчитает варианты изготовления деталей, подберет необходимое оборудование, оценит время и стоимость изготовления на разных производствах с учетом их загруженности и технологических возможностей.
"Платформа I5.Solutions предлагает совершенно новые возможности для заказчиков, производственных компаний и поставщиков. Внедрение элементов искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производствах, в некоторых случаях в разы", – сказал руководитель команды разработки платформы Вадим Скворцов.