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Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства - РИА Новости, 04.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:11 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/moskva-1862819017.html
Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства
Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства - РИА Новости, 04.04.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства
Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:11
2023-04-04T10:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в ОЭЗ Москвы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство деталей. Для этого необходимо загрузить 3D-модель изделия и технические требования. Система за секунды рассчитает варианты изготовления деталей, подберет необходимое оборудование, оценит время и стоимость изготовления на разных производствах с учетом их загруженности и технологических возможностей."Платформа I5.Solutions предлагает совершенно новые возможности для заказчиков, производственных компаний и поставщиков. Внедрение элементов искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производствах, в некоторых случаях в разы", – сказал руководитель команды разработки платформы Вадим Скворцов.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства

© Фото : пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в ОЭЗ Москвы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Маркетплейс позволяет в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах страны. С момента запуска интеллектуальной платформы в 2022 году пользователи заказали более 1,4 тысячи разновидностей деталей, а их общее количество составило почти 1,5 миллиона штук. Для исполнения заказов предприятия подключили к системе маркетплейса 1,1 тысячи производственных станков", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство деталей. Для этого необходимо загрузить 3D-модель изделия и технические требования. Система за секунды рассчитает варианты изготовления деталей, подберет необходимое оборудование, оценит время и стоимость изготовления на разных производствах с учетом их загруженности и технологических возможностей.
"Платформа I5.Solutions предлагает совершенно новые возможности для заказчиков, производственных компаний и поставщиков. Внедрение элементов искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производствах, в некоторых случаях в разы", – сказал руководитель команды разработки платформы Вадим Скворцов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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