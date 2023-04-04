https://ria.ru/20230404/moskva-1862819017.html

Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства

Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства - РИА Новости, 04.04.2023

Овчинский: в ОЭЗ Москвы создали сервис подбора оптимального производства

Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:11

2023-04-04T10:11

2023-04-04T10:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сервис для выбора оптимального исполнителя заказа на производство деталей и оборудования внедрили на специализированном маркетплейсе НТЦ "Приводная техника" в ОЭЗ Москвы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство деталей. Для этого необходимо загрузить 3D-модель изделия и технические требования. Система за секунды рассчитает варианты изготовления деталей, подберет необходимое оборудование, оценит время и стоимость изготовления на разных производствах с учетом их загруженности и технологических возможностей."Платформа I5.Solutions предлагает совершенно новые возможности для заказчиков, производственных компаний и поставщиков. Внедрение элементов искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производствах, в некоторых случаях в разы", – сказал руководитель команды разработки платформы Вадим Скворцов.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский