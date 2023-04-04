https://ria.ru/20230404/moshennichestvo-1863034792.html
Главу района Челябинской области заподозрили в мошенничестве
Главу района Челябинской области заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2023
Главу района Челябинской области заподозрили в мошенничестве
Следствие подозревает главу Катав-Ивановского муниципального района в Челябинской области в мошенничестве, которое он совершил на другой должности, будучи... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:46
2023-04-04T21:46
2023-04-04T21:46
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Следствие подозревает главу Катав-Ивановского муниципального района в Челябинской области в мошенничестве, которое он совершил на другой должности, будучи адвокатом, его задержали, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, в 2019-2021 годах подозреваемый, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Катав-Ивановского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении. На сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района указывается, что главой района является Николай Шиманович.
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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу района Челябинской области заподозрили в мошенничестве
Главу района Челябинской области задержали по подозрению в мошенничестве
ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости.
Следствие подозревает главу Катав-Ивановского муниципального района в Челябинской области в мошенничестве, которое он совершил на другой должности, будучи адвокатом, его задержали, сообщило следственное управление
СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2019-2021 годах подозреваемый, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Катав-Ивановского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.
На сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района указывается, что главой района является Николай Шиманович.
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