https://ria.ru/20230404/moshennichestvo-1863034792.html

Главу района Челябинской области заподозрили в мошенничестве

Главу района Челябинской области заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2023

Главу района Челябинской области заподозрили в мошенничестве

Следствие подозревает главу Катав-Ивановского муниципального района в Челябинской области в мошенничестве, которое он совершил на другой должности, будучи... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:46

2023-04-04T21:46

2023-04-04T21:46

происшествия

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Следствие подозревает главу Катав-Ивановского муниципального района в Челябинской области в мошенничестве, которое он совершил на другой должности, будучи адвокатом, его задержали, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, в 2019-2021 годах подозреваемый, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Катав-Ивановского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении. На сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района указывается, что главой района является Николай Шиманович.

https://ria.ru/20230311/ussuriysk-1857193384.html

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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)