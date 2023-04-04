https://ria.ru/20230404/mosbirzha-1862833839.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:56

2023-04-04T10:56

2023-04-04T11:04

московская биржа

экономика

россия

ртс

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 10.55 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 1,09%, до 2500,29 пункта; долларовый индекс РТС увеличивается на 0,19%, до 990,7 пункта.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская биржа, экономика, россия, ртс