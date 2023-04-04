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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023
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10:56 04.04.2023 (обновлено: 11:04 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/mosbirzha-1862833839.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:56
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московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 10.55 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 1,09%, до 2500,29 пункта; долларовый индекс РТС увеличивается на 0,19%, до 990,7 пункта.
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Ольга Фомченкова
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московская биржа, экономика, россия, ртс
Московская биржа, Экономика, Россия, РТС
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года

Индекс Московской биржи поднялся до 2500,29 пункта впервые с 28 апреля 2022 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Московская биржа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 10.55 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 1,09%, до 2500,29 пункта; долларовый индекс РТС увеличивается на 0,19%, до 990,7 пункта.
Флаг США на здании Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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