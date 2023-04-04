https://ria.ru/20230404/mosbirzha-1862833839.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:56
2023-04-04T10:56
2023-04-04T11:04
московская биржа
экономика
россия
ртс
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 28 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 10.55 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 1,09%, до 2500,29 пункта; долларовый индекс РТС увеличивается на 0,19%, до 990,7 пункта.
https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия, ртс
Московская биржа, Экономика, Россия, РТС
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые с 28 апреля 2022 года
Индекс Московской биржи поднялся до 2500,29 пункта впервые с 28 апреля 2022 года