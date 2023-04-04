https://ria.ru/20230404/mobilizatsiya-1863032468.html

Будапешт заявил о грубой массовой мобилизации венгров из Закарпатья в ВСУ

Будапешт заявил о грубой массовой мобилизации венгров из Закарпатья в ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023

Будапешт заявил о грубой массовой мобилизации венгров из Закарпатья в ВСУ

Представители украинских властей восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:29

2023-04-04T21:29

2023-04-04T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

будапешт

йенс столтенберг

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Представители украинских властей восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Из венгров в Закарпатье очень многих мобилизовали в украинскую армию. Мы видели, что в некоторых случаях мобилизация осуществлялась весьма грубыми способами. И, конечно, значительную часть венгерского национального сообщества отправляют на фронт, и многие из них, к сожалению, погибают", - сказал Сийярто венгерским журналистам после первого дня заседания глав МИД стран НАТО. Выступление транслировалось в Facebook*.По его словам, на заседании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также министры иностранных дел Хорватии, Канады, Греции и Турции говорили о важности соблюдения прав меньшинств. "От украинского министра иностранных дел я не получил ответа, он не получил слова повторно в конце заседания. Но иллюзий быть не может, потому что во всех форматах, где участвовали представители украинских властей, я задавал напрямую этот вопрос и поднимал эти темы, но никакого ответа по существу не было. Для меня это не удивительно, потому что за последние 8,5 лет я столько раз говорил об этом с украинскими министрами иностранных дел, министрами по делам Европы, министрами образования, вице-премьерами о том, чтобы венграм вернули права - всегда только пустые обещания, а ситуация становилась хуже", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html

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в мире, венгрия, украина, будапешт, йенс столтенберг, петер сийярто, нато, совет европы, тарас креминь