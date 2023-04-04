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МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче - РИА Новости, 04.04.2023
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21:38 04.04.2023 (обновлено: 23:08 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html
МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче
МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче - РИА Новости, 04.04.2023
МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче
В МИД вызвали временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари после публикации фейков о событиях в Буче, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:38
2023-04-04T23:08
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В МИД вызвали временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари после публикации фейков о событиях в Буче, сообщили на сайте ведомства.Дармадикари напомнили о многочисленных нестыковках в пропагандистской инсценировке Киева.Кроме того, дипломату указали на неприемлемость ложных обвинений в адрес российских военных на фоне поставок Парижем военной техники и боеприпасов Украине. В МИД подчеркнули, что этим Франция лишь затягивает боевые действия.В начале прошлого апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киев обвинил Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html
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в мире, россия, буча, франция
В мире, Россия, Буча, Франция
МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче

Временного поверенного в делах Франции Дармадикари вызвали в МИД России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В МИД вызвали временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари после публикации фейков о событиях в Буче, сообщили на сайте ведомства.
«

"(Дипломату. — Прим. ред.) был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством (Франции. — Прим. ред.) в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах", — говорится в публикации.

Дармадикари напомнили о многочисленных нестыковках в пропагандистской инсценировке Киева.
Кроме того, дипломату указали на неприемлемость ложных обвинений в адрес российских военных на фоне поставок Парижем военной техники и боеприпасов Украине. В МИД подчеркнули, что этим Франция лишь затягивает боевые действия.
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В начале прошлого апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киев обвинил Россию в массовых убийствах мирного населения.
В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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