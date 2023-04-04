https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html

МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче

МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче - РИА Новости, 04.04.2023

МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче

В МИД вызвали временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари после публикации фейков о событиях в Буче, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:38

2023-04-04T21:38

2023-04-04T23:08

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В МИД вызвали временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари после публикации фейков о событиях в Буче, сообщили на сайте ведомства.Дармадикари напомнили о многочисленных нестыковках в пропагандистской инсценировке Киева.Кроме того, дипломату указали на неприемлемость ложных обвинений в адрес российских военных на фоне поставок Парижем военной техники и боеприпасов Украине. В МИД подчеркнули, что этим Франция лишь затягивает боевые действия.В начале прошлого апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киев обвинил Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html

https://ria.ru/20230330/bucha-1861889760.html

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в мире, россия, буча, франция