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Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими - РИА Новости, 04.04.2023
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Вологодская область
 
17:25 04.04.2023 (обновлено: 17:32 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/lutsenko-1862982083.html
Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими
Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими - РИА Новости, 04.04.2023
Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко заслушал доклад регионального омбудсмена Олега Димони об основных итогах работы в 2022 РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:25
2023-04-04T17:32
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
вологодская область
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ВОЛОГДА, 4 апр – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко заслушал доклад регионального омбудсмена Олега Димони об основных итогах работы в 2022 году и обратил внимание на необходимость плотного взаимодействия с военнослужащими и членами их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отмечается в материале, особенно плотного взаимодействия требуют вопросы, связанные с установлением судьбы участников специальной военной операции (СВО). В связи с проведением специальной военной операции и частичной мобилизации тематика обращений граждан в адрес уполномоченного и сама организация его деятельности по защите прав граждан кардинально изменились.За десять лет существования института уполномоченного по правам человека в Вологодской области в его адрес поступило около 17 тысяч обращений. Всем заявителям была оказана необходимая помощь."Десять лет – это серьезный срок, который позволяет оценить значимость и важность проводимой работы. За каждым заявлением – интересы конкретного человека, оказавшегося в беде и получившего помощь. Более трем тысячам граждан было оказано содействие в восстановлении и реализации прав. Уполномоченный и аппарат омбудсмена детально погружаются в каждую проблему. Поэтому от лица всех вологжан хочу поблагодарить за эту важную работу", - приводятся в сообщении слова Луценко.Спикер областного парламента также выразил слова благодарности за совместную с депутатским корпусом работу по совершенствованию законодательства.
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андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области, Вологодская область

Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими

CC BY-SA 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 4 апр – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко заслушал доклад регионального омбудсмена Олега Димони об основных итогах работы в 2022 году и обратил внимание на необходимость плотного взаимодействия с военнослужащими и членами их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отмечается в материале, особенно плотного взаимодействия требуют вопросы, связанные с установлением судьбы участников специальной военной операции (СВО). В связи с проведением специальной военной операции и частичной мобилизации тематика обращений граждан в адрес уполномоченного и сама организация его деятельности по защите прав граждан кардинально изменились.
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За десять лет существования института уполномоченного по правам человека в Вологодской области в его адрес поступило около 17 тысяч обращений. Всем заявителям была оказана необходимая помощь.
"Десять лет – это серьезный срок, который позволяет оценить значимость и важность проводимой работы. За каждым заявлением – интересы конкретного человека, оказавшегося в беде и получившего помощь. Более трем тысячам граждан было оказано содействие в восстановлении и реализации прав. Уполномоченный и аппарат омбудсмена детально погружаются в каждую проблему. Поэтому от лица всех вологжан хочу поблагодарить за эту важную работу", - приводятся в сообщении слова Луценко.
Спикер областного парламента также выразил слова благодарности за совместную с депутатским корпусом работу по совершенствованию законодательства.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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