https://ria.ru/20230404/lutsenko-1862982083.html

Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими

Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими - РИА Новости, 04.04.2023

Луценко обратил внимание омбудсмена на тесную работу с военнослужащими

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко заслушал доклад регионального омбудсмена Олега Димони об основных итогах работы в 2022 РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:25

2023-04-04T17:25

2023-04-04T17:32

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

вологодская область

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ВОЛОГДА, 4 апр – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко заслушал доклад регионального омбудсмена Олега Димони об основных итогах работы в 2022 году и обратил внимание на необходимость плотного взаимодействия с военнослужащими и членами их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отмечается в материале, особенно плотного взаимодействия требуют вопросы, связанные с установлением судьбы участников специальной военной операции (СВО). В связи с проведением специальной военной операции и частичной мобилизации тематика обращений граждан в адрес уполномоченного и сама организация его деятельности по защите прав граждан кардинально изменились.За десять лет существования института уполномоченного по правам человека в Вологодской области в его адрес поступило около 17 тысяч обращений. Всем заявителям была оказана необходимая помощь."Десять лет – это серьезный срок, который позволяет оценить значимость и важность проводимой работы. За каждым заявлением – интересы конкретного человека, оказавшегося в беде и получившего помощь. Более трем тысячам граждан было оказано содействие в восстановлении и реализации прав. Уполномоченный и аппарат омбудсмена детально погружаются в каждую проблему. Поэтому от лица всех вологжан хочу поблагодарить за эту важную работу", - приводятся в сообщении слова Луценко.Спикер областного парламента также выразил слова благодарности за совместную с депутатским корпусом работу по совершенствованию законодательства.

https://ria.ru/20230322/zhivotnye-1859829671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, законодательное собрание вологодской области