https://ria.ru/20230404/literatura-1862841215.html

В России учредят премию в области детской и подростковой литературы

В России учредят премию в области детской и подростковой литературы - РИА Новости, 04.04.2023

В России учредят премию в области детской и подростковой литературы

Прием заявок на национальную премию в области детской и подростковой литературы начнется в ближайшее время, сообщил на мероприятии в пресс-центре международной... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:12

2023-04-04T11:12

2023-04-04T11:12

общество

владимир толстой

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прием заявок на национальную премию в области детской и подростковой литературы начнется в ближайшее время, сообщил на мероприятии в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. "Наша задача очень простая — стимулировать и поддерживать чтение в детской и подростковой среде, поддерживать людей, которые эту литературу делают: писателей, поэтов, художников-иллюстраторов, издателей", — отметил советник главы государства.Пресс-конференция, прошедшая накануне, была посвящена учреждению премии. К 1 сентября 2023 года планируется подвести ее итоги.Заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, выразив благодарность Владимиру Толстому за то, что он согласился возглавить оргкомитет и жюри премии, отметила: "Лауреатам будут вручены статуэтка, диплом и денежное вознаграждение. За победу в номинации "За вклад в развитие детской литературы" вознаграждение составит 2 миллиона рублей, в остальных – 1,5 миллиона рублей". За эту номинацию отвечает Министерство культуры РФ. "Она у нас разделяется на две составляющих: писатели и художники-иллюстраторы. Премию писателям будут вручать в нечетный год, а художникам — в четный", — уточнила Надежда Преподобная.Всего учреждено семь номинаций. В составе жюри — филологи, литературоведы, литературные критики, писатели, деятели культуры и искусства. Патронировать Национальную премию в области детской и подростковой литературы будут Министерство культуры РФ и Министерство цифрового развития РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир толстой