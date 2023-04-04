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В России учредят премию в области детской и подростковой литературы
В России учредят премию в области детской и подростковой литературы - РИА Новости, 04.04.2023
В России учредят премию в области детской и подростковой литературы
Прием заявок на национальную премию в области детской и подростковой литературы начнется в ближайшее время, сообщил на мероприятии в пресс-центре международной... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:12
2023-04-04T11:12
2023-04-04T11:12
общество
владимир толстой
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прием заявок на национальную премию в области детской и подростковой литературы начнется в ближайшее время, сообщил на мероприятии в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. "Наша задача очень простая — стимулировать и поддерживать чтение в детской и подростковой среде, поддерживать людей, которые эту литературу делают: писателей, поэтов, художников-иллюстраторов, издателей", — отметил советник главы государства.Пресс-конференция, прошедшая накануне, была посвящена учреждению премии. К 1 сентября 2023 года планируется подвести ее итоги.Заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, выразив благодарность Владимиру Толстому за то, что он согласился возглавить оргкомитет и жюри премии, отметила: "Лауреатам будут вручены статуэтка, диплом и денежное вознаграждение. За победу в номинации "За вклад в развитие детской литературы" вознаграждение составит 2 миллиона рублей, в остальных – 1,5 миллиона рублей". За эту номинацию отвечает Министерство культуры РФ. "Она у нас разделяется на две составляющих: писатели и художники-иллюстраторы. Премию писателям будут вручать в нечетный год, а художникам — в четный", — уточнила Надежда Преподобная.Всего учреждено семь номинаций. В составе жюри — филологи, литературоведы, литературные критики, писатели, деятели культуры и искусства. Патронировать Национальную премию в области детской и подростковой литературы будут Министерство культуры РФ и Министерство цифрового развития РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир толстой
Общество, Владимир Толстой
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прием заявок на национальную премию в области детской и подростковой литературы начнется в ближайшее время, сообщил на мероприятии в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. "Наша задача очень простая — стимулировать и поддерживать чтение в детской и подростковой среде, поддерживать людей, которые эту литературу делают: писателей, поэтов, художников-иллюстраторов, издателей", — отметил советник главы государства.
Пресс-конференция, прошедшая накануне, была посвящена учреждению премии. К 1 сентября 2023 года планируется подвести ее итоги.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, выразив благодарность Владимиру Толстому за то, что он согласился возглавить оргкомитет и жюри премии, отметила: "Лауреатам будут вручены статуэтка, диплом и денежное вознаграждение. За победу в номинации "За вклад в развитие детской литературы" вознаграждение составит 2 миллиона рублей, в остальных – 1,5 миллиона рублей". За эту номинацию отвечает Министерство культуры РФ. "Она у нас разделяется на две составляющих: писатели и художники-иллюстраторы. Премию писателям будут вручать в нечетный год, а художникам — в четный", — уточнила Надежда Преподобная.
Всего учреждено семь номинаций. В составе жюри — филологи, литературоведы, литературные критики, писатели, деятели культуры и искусства. Патронировать Национальную премию в области детской и подростковой литературы будут Министерство культуры РФ и Министерство цифрового развития РФ.