https://ria.ru/20230404/likvidatsiya-1862804599.html

Командование ВС США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*

Командование ВС США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 04.04.2023

Командование ВС США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:31

2023-04-04T08:31

2023-04-04T08:38

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исламское государство

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, ответственного за планирование атак в Европе."Силы Центрального командования США 3 апреля осуществили односторонний удар в Сирии, убив Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури, одного из главарей ИГ* <...>, который был ответственен за планирование атак ИГ в Европе и развивал структуру руководства для ИГ*", - говорится в релизе, опубликованном в Twitter CENTCOM.Как отмечается, никто из мирных жителей в ходе операции не пострадал.По данным CENTCOM, ликвидация Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури временно нарушит способность террористической организации планировать атаки за рубежом.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230404/taliby-1862797722.html

сирия

европа

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, европа, россия, вооруженные силы сша, исламское государство