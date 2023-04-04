https://ria.ru/20230404/likvidatsiya-1862804599.html
Командование ВС США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
Командование ВС США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 04.04.2023
Командование ВС США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:31
2023-04-04T08:31
2023-04-04T08:38
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, ответственного за планирование атак в Европе."Силы Центрального командования США 3 апреля осуществили односторонний удар в Сирии, убив Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури, одного из главарей ИГ* <...>, который был ответственен за планирование атак ИГ в Европе и развивал структуру руководства для ИГ*", - говорится в релизе, опубликованном в Twitter CENTCOM.Как отмечается, никто из мирных жителей в ходе операции не пострадал.По данным CENTCOM, ликвидация Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури временно нарушит способность террористической организации планировать атаки за рубежом.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230404/taliby-1862797722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, европа, россия, вооруженные силы сша, исламское государство
В мире, Сирия, Европа, Россия, Вооруженные силы США, Исламское государство
Командование ВС США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
Командование вооруженных сил США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, ответственного за планирование атак в Европе.
"Силы Центрального командования США
3 апреля осуществили односторонний удар в Сирии, убив Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури, одного из главарей ИГ* <...>, который был ответственен за планирование атак ИГ в Европе и развивал структуру руководства для ИГ*", - говорится в релизе, опубликованном в Twitter CENTCOM.
Как отмечается, никто из мирных жителей в ходе операции не пострадал.
По данным CENTCOM, ликвидация Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури временно нарушит способность террористической организации планировать атаки за рубежом.
*Запрещенная в России террористическая организация
Талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции, сообщили СМИ