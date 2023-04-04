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Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками - РИА Новости, 04.04.2023
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02:13 04.04.2023 (обновлено: 02:14 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862789418.html
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками - РИА Новости, 04.04.2023
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нынешнего главу МИД КНР Цинь Гана и его предшественников, в том числе куратора внешней политики РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:13
2023-04-04T02:14
в мире
китай
россия
сергей лавров
цинь ган
ван и (политик)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нынешнего главу МИД КНР Цинь Гана и его предшественников, в том числе куратора внешней политики Китая Ван И, своими друзьями и соратниками. Он напомнил, что в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию у него состоялись контакты с Ван И и Цинь Ганом. "Планируются встречи с министром Цинь Ганом и "на полях" других многосторонних мероприятий", - заверил Лавров.
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в мире, китай, россия, сергей лавров, цинь ган, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Сергей Лавров, Цинь Ган, Ван И (политик)
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками

Лавров назвал коллегу из КНР Цинь Гана и его предшественников друзьями и соратниками

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нынешнего главу МИД КНР Цинь Гана и его предшественников, в том числе куратора внешней политики Китая Ван И, своими друзьями и соратниками.
«
"Министр Цинь Ган, как и его предшественники – ныне курирующий внешнюю политику член Политбюро ЦК КПК Ван И, а до него Ян Цзечи, Ли Чжаосин и многие другие выдающиеся китайские дипломаты – мои добрые друзья и соратники. Безусловно, у нас есть и чувство локтя, и готовность "плечом к плечу" выступать в защиту коренных интересов друг друга, осуществляя стратегическую координацию усилий на мировой арене", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Он напомнил, что в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию у него состоялись контакты с Ван И и Цинь Ганом.
"Планируются встречи с министром Цинь Ганом и "на полях" других многосторонних мероприятий", - заверил Лавров.
Государственные флаги России и КНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией
31 марта, 14:57
 
В миреКитайРоссияСергей ЛавровЦинь ГанВан И (политик)
 
 
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