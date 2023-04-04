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Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками - РИА Новости, 04.04.2023
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нынешнего главу МИД КНР Цинь Гана и его предшественников, в том числе куратора внешней политики РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:13
2023-04-04T02:13
2023-04-04T02:14
в мире
китай
россия
сергей лавров
цинь ган
ван и (политик)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нынешнего главу МИД КНР Цинь Гана и его предшественников, в том числе куратора внешней политики Китая Ван И, своими друзьями и соратниками. Он напомнил, что в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию у него состоялись контакты с Ван И и Цинь Ганом. "Планируются встречи с министром Цинь Ганом и "на полях" других многосторонних мероприятий", - заверил Лавров.
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в мире, китай, россия, сергей лавров, цинь ган, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Сергей Лавров, Цинь Ган, Ван И (политик)
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками
Лавров назвал коллегу из КНР Цинь Гана и его предшественников друзьями и соратниками