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Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов - РИА Новости, 04.04.2023
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Религия
 
16:37 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/lavra-1862965370.html
Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов
Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов - РИА Новости, 04.04.2023
Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов
Верующим, защищающим Киево-Печерскую лавру, не стоит озлобляться на провокаторов, которые "не ведают, что творят", заявил во вторник глава Украинской... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:37
2023-04-04T16:37
религия
украина
киев
украинская православная церковь
михаил подоляк
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Верующим, защищающим Киево-Печерскую лавру, не стоит озлобляться на провокаторов, которые "не ведают, что творят", заявил во вторник глава Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Видеозапись его проповеди после богослужения, прошедшего во вторник утром в Киево-Печерской лавре, размещена в телеграм канале УПЦ. В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят, молятся. У входа в лавру также расположились украинские националисты, на фоне проходящих богослужений они танцуют, поют, оскорбляют верующих, призывают к насилию и требуют досматривать выезжающий из лавры автотранспорт. Наместник лавры митрополит Павел помещен судом под домашний арест. "Благодарю вас, братья и сестры, что ведете себя по-христиански. Я вижу, что есть много провокаций, много людей, которые ведут себя недостойно. Что можно сказать? Да простит им Господь, ибо не ведают, что творят. И мы не должны ни на кого озлобляться, ни на тех, кто танцует, поет на этом месте — они не ведают, что творят", - сказал митрополит Онуфрий. По его словам, земля лавры "полита кровью, потом, слезами преподобных отцов", она "не для того, чтобы на ней плясали, а чтобы на ней каялись". "Да простит Господь тех, кто это делает, и вразумит их, чтобы они больше такого не повторяли. Вам желаю здоровья и Божьего благословения", - заключил предстоятель УПЦ. Ранее руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) призвал верующих к круглосуточной всеукраинской молитве. Также он призвал всех, кто может, приехать в Киево-Печерскую лавру чтобы "принести духовную жертву Богу". В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, киев, украинская православная церковь, михаил подоляк, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Михаил Подоляк, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Ситуация вокруг УПЦ
Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов

Предстоятель УПЦ призвал защитников Киево-Печерской лавры не злиться на провокаторов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Верующим, защищающим Киево-Печерскую лавру, не стоит озлобляться на провокаторов, которые "не ведают, что творят", заявил во вторник глава Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Видеозапись его проповеди после богослужения, прошедшего во вторник утром в Киево-Печерской лавре, размещена в телеграм канале УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят, молятся. У входа в лавру также расположились украинские националисты, на фоне проходящих богослужений они танцуют, поют, оскорбляют верующих, призывают к насилию и требуют досматривать выезжающий из лавры автотранспорт. Наместник лавры митрополит Павел помещен судом под домашний арест.
"Благодарю вас, братья и сестры, что ведете себя по-христиански. Я вижу, что есть много провокаций, много людей, которые ведут себя недостойно. Что можно сказать? Да простит им Господь, ибо не ведают, что творят. И мы не должны ни на кого озлобляться, ни на тех, кто танцует, поет на этом месте — они не ведают, что творят", - сказал митрополит Онуфрий.
По его словам, земля лавры "полита кровью, потом, слезами преподобных отцов", она "не для того, чтобы на ней плясали, а чтобы на ней каялись".
"Да простит Господь тех, кто это делает, и вразумит их, чтобы они больше такого не повторяли. Вам желаю здоровья и Божьего благословения", - заключил предстоятель УПЦ.
Ранее руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) призвал верующих к круглосуточной всеукраинской молитве. Также он призвал всех, кто может, приехать в Киево-Печерскую лавру чтобы "принести духовную жертву Богу".
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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