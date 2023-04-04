https://ria.ru/20230404/lavra-1862965370.html
Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов
Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов - РИА Новости, 04.04.2023
Предстоятель УПЦ призвал защитников лавры не злиться на провокаторов
Верующим, защищающим Киево-Печерскую лавру, не стоит озлобляться на провокаторов, которые "не ведают, что творят", заявил во вторник глава Украинской... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:37
2023-04-04T16:37
2023-04-04T16:37
религия
украина
киев
украинская православная церковь
михаил подоляк
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Верующим, защищающим Киево-Печерскую лавру, не стоит озлобляться на провокаторов, которые "не ведают, что творят", заявил во вторник глава Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Видеозапись его проповеди после богослужения, прошедшего во вторник утром в Киево-Печерской лавре, размещена в телеграм канале УПЦ. В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят, молятся. У входа в лавру также расположились украинские националисты, на фоне проходящих богослужений они танцуют, поют, оскорбляют верующих, призывают к насилию и требуют досматривать выезжающий из лавры автотранспорт. Наместник лавры митрополит Павел помещен судом под домашний арест. "Благодарю вас, братья и сестры, что ведете себя по-христиански. Я вижу, что есть много провокаций, много людей, которые ведут себя недостойно. Что можно сказать? Да простит им Господь, ибо не ведают, что творят. И мы не должны ни на кого озлобляться, ни на тех, кто танцует, поет на этом месте — они не ведают, что творят", - сказал митрополит Онуфрий. По его словам, земля лавры "полита кровью, потом, слезами преподобных отцов", она "не для того, чтобы на ней плясали, а чтобы на ней каялись". "Да простит Господь тех, кто это делает, и вразумит их, чтобы они больше такого не повторяли. Вам желаю здоровья и Божьего благословения", - заключил предстоятель УПЦ. Ранее руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) призвал верующих к круглосуточной всеукраинской молитве. Также он призвал всех, кто может, приехать в Киево-Печерскую лавру чтобы "принести духовную жертву Богу". В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, киев, украинская православная церковь, михаил подоляк, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Михаил Подоляк, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Ситуация вокруг УПЦ
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости.
Верующим, защищающим Киево-Печерскую лавру, не стоит озлобляться на провокаторов, которые "не ведают, что творят", заявил во вторник глава Украинской православной церкви (УПЦ
) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Видеозапись его проповеди после богослужения, прошедшего во вторник утром в Киево-Печерской лавре, размещена в телеграм канале УПЦ.
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В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко
, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят, молятся. У входа в лавру также расположились украинские националисты, на фоне проходящих богослужений они танцуют, поют, оскорбляют верующих, призывают к насилию и требуют досматривать выезжающий из лавры автотранспорт. Наместник лавры митрополит Павел помещен судом под домашний арест.
"Благодарю вас, братья и сестры, что ведете себя по-христиански. Я вижу, что есть много провокаций, много людей, которые ведут себя недостойно. Что можно сказать? Да простит им Господь, ибо не ведают, что творят. И мы не должны ни на кого озлобляться, ни на тех, кто танцует, поет на этом месте — они не ведают, что творят", - сказал митрополит Онуфрий.
По его словам, земля лавры "полита кровью, потом, слезами преподобных отцов", она "не для того, чтобы на ней плясали, а чтобы на ней каялись".
"Да простит Господь тех, кто это делает, и вразумит их, чтобы они больше такого не повторяли. Вам желаю здоровья и Божьего благословения", - заключил предстоятель УПЦ.
Ранее руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) призвал верующих к круглосуточной всеукраинской молитве. Также он призвал всех, кто может, приехать в Киево-Печерскую лавру чтобы "принести духовную жертву Богу".
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви
, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
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