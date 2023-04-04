https://ria.ru/20230404/lavra-1862787055.html

Наместник Лавры считает уголовное дело против него сфабрикованным

Наместник Лавры считает уголовное дело против него сфабрикованным - РИА Новости, 04.04.2023

Наместник Лавры считает уголовное дело против него сфабрикованным

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) считает уголовное производство в отношении него... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T01:17

2023-04-04T01:17

2023-04-04T01:17

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) считает уголовное производство в отношении него сфабрикованным, сообщается на сайте УПЦ. "Митрополит Павел считает, что уголовное производство в отношении него сфабриковано и направлено на его устранение как руководителя религиозной организации, ограничение осуществления представительства интересов монастыря, священнослужителей, монахов и прихожан", - говорится в заявлении. Наместник заявил, что будет сотрудничать со следствием с целью доказать свою невиновность. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую "Православную церковь Украины". Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230403/lavra-1862770840.html

https://ria.ru/20230403/dosmotr-1862765058.html

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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, в мире