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Официальный курс доллара на среду вырос до 79,36 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,36 рубля - РИА Новости, 04.04.2023
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,36 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,4053 рубля - до 79,3563 рубля, курс юаня - на 22,8 копейки, до 11,5308 рубля, курс... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:17
2023-04-04T16:17
2023-04-04T16:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,4053 рубля - до 79,3563 рубля, курс юаня - на 22,8 копейки, до 11,5308 рубля, курс евро - на 2,1022 рубля, до 86,7207 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Россия
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,36 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос на 1,4 рубля, курс евро — на 2,1 рубля