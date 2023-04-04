https://ria.ru/20230404/kurs-1862804461.html

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:29

2023-04-04T08:29

2023-04-04T08:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

курс рубля

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.13 мск повышается на 16 копеек, до 78,90 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,45 рубля, евро - на 14 копеек, до 86,07 рубля.Минутами ранее курс доллара повышался до 79 рублей – максимума с апреля прошлого года.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля, россия