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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
08:29 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/kurs-1862804461.html
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:29
2023-04-04T08:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.13 мск повышается на 16 копеек, до 78,90 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,45 рубля, евро - на 14 копеек, до 86,07 рубля.Минутами ранее курс доллара повышался до 79 рублей – максимума с апреля прошлого года.
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экономика, московская биржа, курс рубля, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Россия
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 8.13 мск повышается на 16 копеек, до 78,90 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,45 рубля, евро - на 14 копеек, до 86,07 рубля.
Минутами ранее курс доллара повышался до 79 рублей – максимума с апреля прошлого года.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаКурс рубляРоссия
 
 
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