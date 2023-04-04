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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:29
2023-04-04T08:29
2023-04-04T08:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.13 мск повышается на 16 копеек, до 78,90 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,45 рубля, евро - на 14 копеек, до 86,07 рубля.Минутами ранее курс доллара повышался до 79 рублей – максимума с апреля прошлого года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс рубля, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Россия
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курс рубля плавно увеличивает темпы снижения: доллар уже поднимался до 79 рублей – максимума примерно за год, евро закрепляется выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 8.13 мск повышается на 16 копеек, до 78,90 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,45 рубля, евро - на 14 копеек, до 86,07 рубля.
Минутами ранее курс доллара повышался до 79 рублей – максимума с апреля прошлого года.