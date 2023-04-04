https://ria.ru/20230404/koronavirus-1862843735.html

В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19

Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:18

2023-04-04T11:18

2023-04-04T11:18

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирусы

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 513 человек, на 186,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 75 субъектах, снижение - в пяти регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 264 человека, или на 58,5% больше в сравнении с 3 апреля 2023 года. Выявлен 7 141 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирусы, россия, здоровье - общество