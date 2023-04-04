Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/koronavirus-1862843735.html
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19
Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:18
2023-04-04T11:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирусы
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_0:76:3116:1829_1920x0_80_0_0_f8719ffae61b612abbd77cfa6ee4e379.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 513 человек, на 186,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 75 субъектах, снижение - в пяти регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 264 человека, или на 58,5% больше в сравнении с 3 апреля 2023 года. Выявлен 7 141 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_505:256:2895:2048_1920x0_80_0_0_2cfe4e03194b69353ba75c382f140d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирусы, россия, здоровье - общество
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирусы, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 7141 новый случай COVID-19, умерли 38 человек

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 513 человек, на 186,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 75 субъектах, снижение - в пяти регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
"Выздоровело за сутки 12 264 человека, или на 58,5% больше в сравнении с 3 апреля 2023 года. Выявлен 7 141 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирусыРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала