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В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19
Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:18
2023-04-04T11:18
2023-04-04T11:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирусы
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 513 человек, на 186,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 75 субъектах, снижение - в пяти регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 264 человека, или на 58,5% больше в сравнении с 3 апреля 2023 года. Выявлен 7 141 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирусы, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1513 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7141 новый случай COVID-19, умерли 38 человек