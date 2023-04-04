https://ria.ru/20230404/koran-1862999850.html
Муфтий Северного Кавказа опроверг информацию о "чуде" в Дагестане
Муфтий Северного Кавказа опроверг информацию о "чуде" в Дагестане - РИА Новости, 04.04.2023
Муфтий Северного Кавказа опроверг информацию о "чуде" в Дагестане
Мусульмане не считают сохранившийся при пожаре в дагестанском селе Кубачи Коран чудом, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:22
2023-04-04T19:22
2023-04-04T19:22
религия
северный кавказ
исмаил бердиев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Мусульмане не считают сохранившийся при пожаре в дагестанском селе Кубачи Коран чудом, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Крупный пожар произошел в ночь на воскресенье в селе Кубачи Дахадаевского района Дагестана, пострадали 11 домов. Руководитель пресс-службы администрации района Марият Чапарова уточнила РИА Новости, что в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщали ранее СМИ, во время разбора завалов в пепелище одного из домов нашли уцелевший Коран. Священная книга мусульман обгорела лишь по краям. "Последователи ислама не считают, что сохранившийся после пожара в селе Кубачи Коран – это чудо. Это только лишь очередное напоминание того, что в священном Писании мусульман говорится: "Воистину, Мы ниспослали Коран, и, воистину, Мы оберегаем его". Таким образом, Всевышний оберегает Коран. Это ниспосланный Аллахом закон, а не чудо", - сказал Бердиев. Религиозный деятель подчеркнул, что "на чудеса не стоит уповать". "Многие стремятся в каких-то эпизодах увидеть знамения, знаки, верить в какие-то силы. Верить надо в Единого Бога, и тогда не будет ничего удивительного", - заключил Бердиев.
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северный кавказ, исмаил бердиев
Религия, Северный Кавказ, Исмаил Бердиев
Муфтий Северного Кавказа опроверг информацию о "чуде" в Дагестане
Муфтий Бердиев призвал не уповать на чудеса после случая с Кораном в Дагестане
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Мусульмане не считают сохранившийся при пожаре в дагестанском селе Кубачи Коран чудом, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
Крупный пожар произошел в ночь на воскресенье в селе Кубачи Дахадаевского района Дагестана, пострадали 11 домов. Руководитель пресс-службы администрации района Марият Чапарова уточнила РИА Новости, что в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщали ранее СМИ, во время разбора завалов в пепелище одного из домов нашли уцелевший Коран. Священная книга мусульман обгорела лишь по краям.
"Последователи ислама не считают, что сохранившийся после пожара в селе Кубачи Коран – это чудо. Это только лишь очередное напоминание того, что в священном Писании мусульман говорится: "Воистину, Мы ниспослали Коран, и, воистину, Мы оберегаем его". Таким образом, Всевышний оберегает Коран. Это ниспосланный Аллахом закон, а не чудо", - сказал Бердиев.
Религиозный деятель подчеркнул, что "на чудеса не стоит уповать".
"Многие стремятся в каких-то эпизодах увидеть знамения, знаки, верить в какие-то силы. Верить надо в Единого Бога, и тогда не будет ничего удивительного", - заключил Бердиев.
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