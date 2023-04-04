https://ria.ru/20230404/koran-1862999850.html

Муфтий Северного Кавказа опроверг информацию о "чуде" в Дагестане

Муфтий Северного Кавказа опроверг информацию о "чуде" в Дагестане - РИА Новости, 04.04.2023

Муфтий Северного Кавказа опроверг информацию о "чуде" в Дагестане

Мусульмане не считают сохранившийся при пожаре в дагестанском селе Кубачи Коран чудом, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:22

2023-04-04T19:22

2023-04-04T19:22

религия

северный кавказ

исмаил бердиев

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Мусульмане не считают сохранившийся при пожаре в дагестанском селе Кубачи Коран чудом, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Крупный пожар произошел в ночь на воскресенье в селе Кубачи Дахадаевского района Дагестана, пострадали 11 домов. Руководитель пресс-службы администрации района Марият Чапарова уточнила РИА Новости, что в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщали ранее СМИ, во время разбора завалов в пепелище одного из домов нашли уцелевший Коран. Священная книга мусульман обгорела лишь по краям. "Последователи ислама не считают, что сохранившийся после пожара в селе Кубачи Коран – это чудо. Это только лишь очередное напоминание того, что в священном Писании мусульман говорится: "Воистину, Мы ниспослали Коран, и, воистину, Мы оберегаем его". Таким образом, Всевышний оберегает Коран. Это ниспосланный Аллахом закон, а не чудо", - сказал Бердиев. Религиозный деятель подчеркнул, что "на чудеса не стоит уповать". "Многие стремятся в каких-то эпизодах увидеть знамения, знаки, верить в какие-то силы. Верить надо в Единого Бога, и тогда не будет ничего удивительного", - заключил Бердиев.

https://ria.ru/20230404/khadzh-1862952789.html

северный кавказ

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северный кавказ, исмаил бердиев