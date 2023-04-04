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В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой - РИА Новости, 04.04.2023
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13:48 04.04.2023 (обновлено: 13:49 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/kor-1862899174.html
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой - РИА Новости, 04.04.2023
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой
Ситуация по кори в России в целом контролируемая, но есть регионы, где заболеваемость выросла, поэтому субъектам поручено активизировать работу по вакцинации... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:48
2023-04-04T13:49
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация по кори в России в целом контролируемая, но есть регионы, где заболеваемость выросла, поэтому субъектам поручено активизировать работу по вакцинации непривитых, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В настоящее время ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи главный государственный санитарный врач РФ поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых", - говорится в сообщении. В марте было подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому во всех регионах страны в текущем году будет проведена кампания по подчищающей иммунизации против кори. Вакцинации подлежат дети и взрослые, а также трудовые мигранты, не привитые против кори, не болевшие ею ранее и не имеющие сведений о прививках против этого заболевания.
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой

Роспотребнадзор: ситуация по кори контролируемая, есть регионы с ростом заболеваемости

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация по кори в России в целом контролируемая, но есть регионы, где заболеваемость выросла, поэтому субъектам поручено активизировать работу по вакцинации непривитых, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В настоящее время ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи главный государственный санитарный врач РФ поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых", - говорится в сообщении.
В марте было подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому во всех регионах страны в текущем году будет проведена кампания по подчищающей иммунизации против кори. Вакцинации подлежат дети и взрослые, а также трудовые мигранты, не привитые против кори, не болевшие ею ранее и не имеющие сведений о прививках против этого заболевания.
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Минздрав: охват иммунизации против кори в Подмосковье превышает 95%
15 марта, 11:42
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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