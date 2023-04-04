https://ria.ru/20230404/kor-1862899174.html

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой - РИА Новости, 04.04.2023

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой

Ситуация по кори в России в целом контролируемая, но есть регионы, где заболеваемость выросла, поэтому субъектам поручено активизировать работу по вакцинации... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:48

2023-04-04T13:48

2023-04-04T13:49

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация по кори в России в целом контролируемая, но есть регионы, где заболеваемость выросла, поэтому субъектам поручено активизировать работу по вакцинации непривитых, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В настоящее время ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи главный государственный санитарный врач РФ поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых", - говорится в сообщении. В марте было подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому во всех регионах страны в текущем году будет проведена кампания по подчищающей иммунизации против кори. Вакцинации подлежат дети и взрослые, а также трудовые мигранты, не привитые против кори, не болевшие ею ранее и не имеющие сведений о прививках против этого заболевания.

https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857979804.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)